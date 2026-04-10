I premiati della 18esima edizione di “Moda al Futuro”, progetto di Lapam e Istituto Vallauri di Carpi

La sfilata conclusiva che si è tenuta al Teatro Comunale di Carpi in Piazza Martiri ha fatto calare il sipario sulla 18^ edizione di “Moda al Futuro”, il concorso ideato da Lapam Confartigianato rivolto alle classi dell’indirizzo Abbigliamento e Moda dell’Istituto Vallauri di Carpi. Una serata che, come nel 2025 quando fu la grande novità dell’iniziativa, ha visto la scelta di un tema specifico per la realizzazione degli abiti. Sottotitolo dell’appuntamento del 2026, infatti, era: “Vestire i sogni: una sfilata incantata di abiti ispirati ai personaggi delle fiabe e delle favole”.

Diversi i premi assegnati durante la serata agli alunni e alle alunne più meritevoli che, in questi mesi, dopo lezioni frontali in aula, hanno svolto un periodo di stage presso aziende del territorio in cui hanno potuto dare sfoggio alla loro creatività. Il primo premio è andato ex aequo a Pescio Sara della classe 5B con “Alice nel paese delle meraviglie: e se rimanessimo bambini” e a Guarini Sasha Timothy della 5B con il progetto “La bella e la bestia: metamorfosi”.

Al secondo posto si sono classificate, pari merito, Guiebre Faouziatou della 5B con “La principessa che sognava il mare: libertà all’orizzonte” e Vitiello Michelle (5D) con il progetto “La sirenetta: off balance”.

Al terzo posto si sono posizionate, anche loro pari merito, Borghi Sara della 5B con “Lady Oscar: in bilico sui tacchi con la cravatta al collo” e Baraldi Rebecca (5D) con il progetto “Mulan: the weight of being – il peso di essere”.

Le studentesse e gli studenti che si sono classificati sul podio hanno ottenuto un weekend di formazione a Torino con visita alla Reggia di Venaria, che quest’anno ospiterà la mostra “Regine in scena. Mito, storia e fantasia”, un’esposizione dedicata ai costumi cinematografici.

Lazzarini Caterina della 5B con il progetto “Hansel e Gretel: fame o controllo”, e Rullo Emily della 5B con il progetto “Alice nel paese delle meraviglie: scelgo di essere viva non perfetta” si sono aggiudicate la menzione “Tecnica e lavorazione”. La menzione “Attualizzazione e tendenza” è andata a Mauriello Claudia della 5D grazie al progetto “La principessa e il ranocchio: le ciel gardè per l’amour” e Lodini Sibilla della 5B con il “Lago dei cigni: oltre l’incantesimo-il risveglio del cuore”. La menzione “Maglieria” è stata assegnata a Ahmed Umaira della 5B con “Alladin-Jasmine: under the crescent moon”. D’Auria Giada della 5B con il progetto dal titolo “La bella addormentata nel bosco: midnight bloom” si è aggiudicata la menzione “Ricerca e progettazione”. La menzione “Eleganza senza tempo” è andata a Pepa Ioana della 5D con “Hercules: testa alta, spalle forti” , insieme a Tariq Sania della 5D con “Esmeralda: the living gem”. La menzione “Determinazione” se l’è aggiudicata Opoku Christabel Abena della classe 5B con il progetto dal titolo “Il brutto anatroccolo: Il brutto anatroccolo: Weaknesses make you stronger”.

«Quello della sfilata conclusiva – dichiara Paolo Leporati, presidente Lapam Confartigianato Moda – è un momento sempre molto interessante sia per gli alunni che per le imprese partecipanti e che ribadisce ancora una volta la vicinanza di Lapam Confartigianato alle scuole del territorio. “Moda al Futuro” è nato nel 2007 e, tolta un’edizione non realizzata a causa della pandemia, l’abbiamo sempre riproposta. Queste tipologie di iniziative rappresentano un’opportunità per le aziende di conoscere future risorse da poter inserire nella propria attività, ma contribuiscono anche a far conoscere alla scuola le necessità che hanno oggigiorno le imprese del distretto. In vista della Giornata nazionale del Made in Italy che ricorre il 15 aprile questo evento è l’emblema di ciò che significa promuovere e divulgare il saper fare artigiano italiano».

«È sempre un motivo di grande orgoglio vedere gli abiti creati dalle nostre studentesse e dai nostri studenti in una location così suggestiva e importante come il Teatro – afferma Silvia De Vitis, dirigente scolastico dell’Istituto Vallauri di Carpi –. La nostra scuola accoglie sempre con estremo favore i progetti come questo, che portano i nostri studenti all’interno delle imprese per permettere loro di avviare i primi passi nel mondo del lavoro. Un ringraziamento come sempre a Lapam Confartigianato che ci accompagna e che ha deciso di intraprendere con noi questo percorso speciale e costruttivo. Ringrazio tutto il gruppo che si è formato negli anni rafforzando il progetto e rendendolo patrimonio condiviso. Ringrazio l’amministrazione comunale di Carpi che, facendo grandi sforzi per permettere lo svolgimento dell’ evento finale a teatro, lo ha reso solenne e aperto al territorio. Ringrazio infine tutti i professionisti che hanno affiancato il gruppo di lavoro. Un ringraziamento speciale alla Signora Anna Marchetti e a sua figlia Jessica Giuliani che hanno accettato di essere dei nostri».

L’evento si è inserito nel panel delle iniziative nazionali dedicate alla Giornata nazionale del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le 25 aziende che hanno partecipato come tutor alla 18^ edizione di “Moda al Futuro”: Adriana Mode Sartoria, Anna Falk, Benepiù, Burrian/Chez Moi, Claudette, Crea-Sì, Ellis Moda, G.A. Lab, Knitaly, Liu.Jo, Monica Creazioni, Nrgy, Pretty Mode, Ricamificio Isa, Sacchetti Maglierie, Seals, So.El Service, Staff Jersey, Stambecco, Style Franca, Taglio Davolio, Taglio Laser, Ts Labels, Twinset, Wanda Mode.