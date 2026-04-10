Furto notturno in una gioielleria del centro commerciale “Guastalla 2”

Nella mattinata di oggi, 10 aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Guastalla sono intervenuti al centro commerciale “Guastalla 2” in seguito a un furto avvenuto presso una gioielleria.

Le prime indagini suggeriscono che i ladri abbiano agito durante la notte utilizzando una tecnica meticolosamente pianificata. Dopo essersi calati da un lucernario sul tetto, sono entrati in un locale commerciale adiacente, attualmente vuoto. Da lì hanno praticato un foro nel muro che lo separava dalla gioielleria, evitando così gli ingressi principali. All’interno, hanno rubato i preziosi esposti nelle vetrine e forzato una piccola cassaforte, portando via oro usato, articoli in riparazione e contante. Il valore della refurtiva è stimato in decine di migliaia di euro, ancora da quantificare esattamente. Le indagini sull’accaduto sono in pieno svolgimento.