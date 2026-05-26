Croce Verde, il 31 maggio a Castelnovo Monti l’inaugurazione dei nuovi mezzi di soccorso e Protezione civile

Una giornata di festa aperta a tutta la cittadinanza, ma anche un momento importante per il futuro dei servizi di soccorso e assistenza sul territorio. Domenica 31 maggio, dalle ore 18 nella sede di Casa Croce Verde, la Pubblica assistenza di Castelnovo Monti – Vetto inaugurerà ufficialmente quattro nuovi mezzi destinati alle attività di emergenza sanitaria e Protezione civile.

Entreranno infatti in servizio due nuove ambulanze per l’emergenza, un’auto infermieristica e un camion dedicato alla Protezione civile: mezzi che rappresentano un potenziamento significativo della capacità di intervento dell’associazione sul territorio appenninico.

L’iniziativa sarà anche un’occasione conviviale e di incontro con la comunità, con apericena in musica e un momento aperto a tutti i cittadini, per condividere insieme un traguardo importante costruito grazie all’impegno quotidiano dei volontari e al sostegno del territorio.

“Dietro ogni nuovo mezzo – sottolinea il presidente della Croce Verde Castelnovo Monti – Vetto, Iacopo Fiorentini – non c’è soltanto un investimento economico, ma soprattutto il lavoro costante di decine di volontari, la formazione continua e il forte legame che unisce la nostra associazione alla comunità. Ogni ambulanza, ogni mezzo di Protezione civile significa più sicurezza, maggiore capacità di risposta e presenza concreta accanto alle persone, ogni giorno dell’anno”.

Fiorentini evidenzia anche il valore collettivo dell’iniziativa: “Questa inaugurazione è un momento che vogliamo condividere con tutti i cittadini, perché questi mezzi appartengono in qualche modo all’intero territorio. Sono il frutto della fiducia che negli anni la comunità ha continuato a riporre nella Croce Verde e nei suoi volontari. Per questo invitiamo tutti a partecipare: sarà una festa, ma anche l’occasione per ricordare quanto siano importanti il volontariato, la solidarietà e il senso di comunità”.

La cerimonia inizierà alle 18 nel piazzale della sede di Casa Croce Verde a Castelnovo Monti, in via dei Partigiani.