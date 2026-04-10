Carpi inaugura il ciclo delle assemblee elettive territoriali di Confesercenti

Ha preso il via ieri a Carpi la stagione congressuale di Confesercenti Modena, con la prima Assemblea territoriale che ha eletto il nuovo Consiglio di Area e confermato all’unanimità Wainer Pacchioni quale Presidente Area Terre D’Argine. L’appuntamento carpigiano è stato il primo del ciclo di Assemblee elettive Confesercenti che coinvolgerà nel mese di aprile tutte le Aree territoriali dell’Associazione, in vista dell’Assemblea Elettiva Provinciale del 21 maggio.

Il percorso congressuale, riservato agli associati, ha per tema “Imprese e territorio – Economia urbana: il motore della comunità” e punta a rinnovare gli organismi dirigenti locali e provinciali, aprendo al tempo stesso un confronto approfondito sulla situazione delle micro e piccole imprese del territorio modenese.

Le Assemblee elettive sono infatti convocate per fare il punto sulle principali sfide dell’economia urbana e discutere il ruolo del commercio di prossimità, delle attività turistiche, dei laboratori artigiani e delle imprese di servizi: realtà che, in un’epoca di profonde trasformazioni economiche, demografiche e tecnologiche, continuano a rappresentare presìdi fondamentali per la vitalità delle comunità. Al centro del dibattito: il contrasto alla desertificazione commerciale, il sostegno ai negozi di vicinato, il riequilibrio della concorrenza delle grandi piattaforme digitali, la rigenerazione dei centri storici e dei quartieri, l’accesso al credito per le MPMI.

Le Assemblee Territoriali porteranno alla definizione dei nuovi Presidenti e dei Consigli d’Area in vista del 21 maggio, data dell’Assemblea Elettiva Provinciale. In tale occasione verranno eletti i nuovi organismi direttivi e definite le linee guida dell’azione associativa per il prossimo quadriennio.

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Nella foto da sx: Massimiliano Siligardi, Direttore Confesercenti Area Terre D’Argine; Wainer Pacchioni, Presidente Confesercenti Area Terre D’Argine e Mauro Rossi, Presidente Provinciale Confesercenti Modena