Sostituzione carte d’identità cartacee, potenziato il servizio a Carpi

In vista della scadenza del 3 agosto, quando cesserà definitivamente la validità della carta d’identità cartacea (anche nel caso in cui riporti una data di scadenza successiva), il Comune di Carpi ha potenziato il servizio anagrafico per poter rispondere in modo adeguato alle domande di sostituzione con la Carta d’identità elettronica (Cie). Sono circa ottomila, infatti, i cittadini che possiedono ancora una carta d’identità cartacea (per lo più nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 79 anni) e poco meno di duemila hanno già preso appuntamento con gli uffici per sostituirla.

Per gestire il prevedibile aumento delle richieste, l’amministrazione comunale ha programmato una serie di misure, alcune già avviate dallo scorso anno e altre che sono in fase di attuazione, che consistono nella riorganizzazione interna dell’ufficio dei servizi demografici con il potenziamento del personale dedicato al rilascio delle Cie e dei turni, in modo da creare ulteriori slot di prenotazione rispetto a quelli ordinari; nell’assunzione di personale a tempo determinato dedicato in via esclusiva a questo servizio; nella raccolta, su base volontaria, di personale proveniente da altri uffici dell’ente per supportare il rilascio delle Cie in regime di lavoro straordinario durante gli orari di apertura al pubblico aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

Il monitoraggio dell’andamento delle sostituzioni, avviato da diversi mesi, proseguirà fino alla scadenza di agosto e anche dopo; progressivamente, nei prossimi mesi i cittadini che ancora non avessero prenotato un appuntamento o sostituito il documento, saranno contattati tramite diversi canali ufficiali e invitati a prendere un appuntamento.

In attesa della sostituzione della carta di identità cartacea, il Comune ricorda che la necessità di avere un documento di identificazione personale in Italia è soddisfatta pienamente anche attraverso la patente di guida, mentre per andare all’estero è sempre utilizzabile il passaporto.

La sostituzione della carta di identità si può prenotare on line (sul sito https://prenotazioneappuntamenti.comune.carpi.mo.it/) e tramite l’Urp-Ufficio Relazioni con il Pubblico, recandosi di persona in via Berengario 4 il lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, e il martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30, o telefonando (al numero 059 649257) lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.30.