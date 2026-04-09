Il Bike sharing in città continua a crescere: utenti quasi raddoppiati nel mese di marzo

A Bologna il servizio di bike sharing è in continua crescita: il primo trimestre del 2026 registra un incremento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025; nei primi tre mesi del 2026 sono state effettuate 813.385 corse a fronte delle 594.046 dello stesso periodo dell’anno precedente.

In particolare nel mese di marzo dell’anno scorso gli utenti del servizio erano in media 4.943 al giorno, mentre nel 2026, quotidianamente, sono in media 7.204 (+45%) le persone che utilizzano le bici in sharing.

Complessivamente le corse effettuate nel 2025 sul territorio cittadino sono state 3.680.542, di cui 3.465.853 con ebike e 215.689 con bici muscolari.

Questi aumenti comportano la necessità di adeguare alcuni spazi cittadini in cui, in alcuni momenti della giornata o della settimana, si concentra un grande numero di mezzi Ridemovi che dopo qualche ora si spostano.

Nei pressi della Stazione centrale si è quindi deciso di incrementare lo spazio in via Amendola e in via Barozzi, dove sono stati realizzati nuovi stalli, e su viale Pietramellara verso via Matteotti, dove la porzione di marciapiede dedicata alle bici è più ampia che in passato. Prossimamente verranno creati nuovi stalli in Piazza Roosevelt all’angolo con via Quattro Novembre e nei pressi di Porta Saragozza, in quest’ultimo caso per dare un miglior servizio alla facoltà di Ingegneria. Per evitare la sosta delle bici in posizioni non adatte sono state create delle No Parking Zone lungo viale Aldini, in via Malpertuso, nel primo tratto di via Vallescura e in viale Risorgimento.

L’uso del bike sharing è molto apprezzato anche in concomitanza degli eventi in città. Sabato 25 marzo erano presenti oltre 200 bici davanti all’entrata del Cosmoprof, che Ridemovi, in sinergia con Fiera SpA, ha provveduto a riordinare durante la giornata.

“Il bike sharing – è il commento dell’assessore Michele Campaniello – si afferma come elemento chiave dell’intermodalità urbana, facilitando strategicamente i percorsi dell”ultimo miglio’ per migliaia di pendolari e studenti, integrandoli perfettamente con il sistema di trasporto pubblico locale. Questo trend positivo conferma la crescente sensibilità dei cittadini verso una mobilità attiva a zero emissioni. La bicicletta non è un semplice mezzo di trasporto alternativo, ma assume un ruolo fondamentale nella transizione ecologica di Bologna. L’aumento così importante registrato in questi anni ci sta spingendo ad aumentare le zone di parcheggio per il bike sharing. Altrettanto importante, voglio ricordarlo, è il corretto comportamento degli utenti nel posizionare le biciclette”.