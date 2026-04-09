Condominio I Gerani, il Comune: “risorse stanziate e disponibili”

In merito a notizie circolate sull’intervento al condominio “I Gerani”, il Comune di Sassuolo conferma la massima attenzione e il costante presidio dell’intera operazione, su cui sono stati svolti numerosi incontri tecnici e istituzionali per definire un percorso condiviso.

Le risorse economiche necessarie sono già stanziate e disponibili: il Comune ha già provveduto a versare nei mesi scorsi le al condominio per le prime attività legate al progetto e al ripristino dell’abitabilità.

È stata definita una roadmap operativa condivisa per l’avvio dei lavori. Ad oggi, il passaggio necessario per procedere è la consegna del progetto strutturale e sismico dell’edificio, che la società Fondamenta, anche nel corso della riunione odierna, si è impegnata a trasmettere già nei prossimi giorni.

A seguito della consegna di tale documentazione tecnica, si potrà procedere con l’attivazione degli interventi e con i relativi pagamenti, secondo un iter ordinario e consolidato, analogo a quello previsto per qualsiasi intervento pubblico.

L’obiettivo resta quello di restituire piena agibilità a circa 100 alloggi oggi inutilizzati, attraverso un percorso condiviso e nel rispetto delle necessarie garanzie tecniche e amministrative.

Il Comune ribadisce la propria volontà di sostenere l’avanzamento del progetto, assicurando al contempo una gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche.

“Le risorse ci sono e sono già tutte disponibili – afferma l’Assessore alla Rigenerazione Urbana David Zilioli – il percorso è definito e condiviso: siamo ancora in attesa della consegna del progetto strutturale e sismico, passaggio indispensabile per poter avviare i lavori.

Anche nell’incontro odierno è stato confermato da Fondamenta l’impegno alla trasmissione a giorni della documentazione strutturale necessaria. Una volta completato questo passaggio, si procederà come concordato con l’avvio degli interventi e dei relativi pagamenti.

Il nostro obiettivo è chiaro: riportare a piena funzionalità un patrimonio abitativo importante per la città, garantendo al tempo stesso il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e il rispetto di tutte le procedure previste”.