Ciclo di seminari sulla fitopatologia e l’agricoltura sostenibile con il Visiting professor Set Pérez Fuentealba

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ospita il prof. Set Pérez Fuentealba, docente dell’Universidad de O’Higgins in Cile, nell’ambito del Programma Visiting Professor.

L’iniziativa prevede un ciclo di seminari dal titolo “Advancing Sustainable Agriculture: Integrated Approaches in Phytopathology for Crop Protection and Global Health”, dedicato ai temi della sostenibilità agricola, della fitopatologia e della salute globale. Il Visiting Professor sarà ospitato dal prof. Davide Giovanardi, docente di Patologia Vegetale presso il Dipartimento di Scienze della Vita.

“Il prof. Set Pérez Fuentealba, Ingegnere Agronomo (UFRO, Cile) e Dottore di Ricerca (UniBO, Italia), – afferma il prof. Davide Giovanardi di Unimore – si è distinto nel campo delle scienze agrarie e della didattica universitaria, collaborando con numerosi atenei cileni e conducendo ricerche avanzate orientate allo sviluppo di pratiche agricole resilienti e tecnologie innovative. I suoi studi e ricerche, di respiro internazionale, si caratterizzano per un approccio originale e rigoroso alla gestione delle malattie fitosanitarie, con un’attenzione particolare alla tutela delle risorse agricole, alla conservazione dell’equilibrio ecologico e alla promozione di agrosistemi sostenibili in differenti contesti agro‑colturali”.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 14.00 presso l’Aula 1.3 del Padiglione Besta del Campus San Lazzaro di Reggio Emilia nelle giornate del 13, 15, 20, 22 e 27 aprile 2026, affrontando temi quali il monitoraggio fitosanitario, l’approccio One Health, le malattie emergenti in agricoltura e le strategie integrate di controllo delle patologie delle colture.

L’iniziativa, aperta a studenti, dottorandi, ricercatori e docenti, rappresenta un’importante occasione formativa e di confronto internazionale su sfide cruciali per il futuro dell’agricoltura sostenibile e della sicurezza alimentare, in un momento in cui la globalizzazione rende le problematiche fitosanitarie sempre più complesse e condivise.