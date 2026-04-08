PhD Day 2026: la ricerca dei dottorandi al centro dello sviluppo e dell’innovazione

Valorizzare il ruolo strategico del dottorato di ricerca e promuovere il dialogo tra università, territorio e sistema produttivo è l’obiettivo del PhD Day 2026, la giornata dedicata alle ricerche dei dottorandi nei settori dell’ingegneria e dell’economia.

L’appuntamento è atteso venerdì 10 aprile 2026, dalle ore 9.00 alle 17.30, presso il Capannone 15c del Parco Innovazione (Piazzale Europa, 1) a Reggio Emilia. Nel corso dell’incontro, promosso dalla Scuola di dottorato E4E di Unimore, i ricercatori del dottorato presenteranno i propri progetti di ricerca attraverso sessioni parallele e poster, offrendo una panoramica delle attività in corso e delle loro possibili ricadute sul territorio.

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali della prof.ssa Elena Degoli, Direttrice Dipartimento Scienze e Metodi per l’Ingegneria e del prof. Franco Zambonelli, Vicerettore con delega al Dottorato di Ricerca e proseguirà con una sessione plenaria dedicata allo sguardo dell’Università sul futuro del dottorato nel quale si confronteranno la prof.ssa Monia Montorsi, Vicerettrice con delega per Orientamento e Diritto allo Studio, il prof. Gianantonio Battistuzzi, Vicerettore con delega alla Didattica, il prof. Franco Zambonelli, Vicerettore con delega al Dottorato di Ricerca ed il prof Paolo Veronesi Direttore della Scuola E4E.

Seguiranno diverse sessioni tematiche parallele, pensate per favorire il confronto interdisciplinare e la condivisione di esperienze tra giovani ricercatori, docenti e stakeholder.

Dopo gli interventi istituzionali, previsti alle ore 13.00, della Rettrice Rita Cucchiara e del Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, si terrà una sessione plenaria dedicata al dottorato come leva di sviluppo economico e opportunità per il territorio, con il coinvolgimento di Alberto Seligardi, Responsabile dell’Area Economia della Conoscenza di Confindustria di Reggio Emilia.E4E – https://www.e4e.unimore.it/

La partecipazione all’evento, promosso in collaborazione con Confindustria Reggio Emilia, è libera. Il programma completo e la modalità di iscrizione sono disponibili sul sito della Scuola E4E https://www.e4e.unimore.it/