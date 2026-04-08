Il 15 aprile si terranno all’Antoniano di Bologna le audizioni per entrare a far parte del Piccolo Coro dell’Antoniano

Sono gratuite e aperte a tutti i bambini e alle bambine dai 3 ai 9 anni domiciliati a Bologna e nelle zone limitrofe.

È obbligatorio prenotarsi tramite il numero telefonico 051.3940240 (attivo dal lunedì al venerdì dei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00), utile anche per richiedere informazioni.

Non è necessario aver frequentato corsi di musica o canto.

Il bambino o la bambina verrà ascoltato/a su un brano a propria scelta tra le seguenti canzoni repertorio dello Zecchino d’Oro: Ali di carta, Ci pensa mamma, Custodi del mondo, Diventare un albero, Il blues del manichino, Il panda con le ali, Il riccio capriccio, Le tagliatelle di nonna Pina, L’estate sta iniziando, Meraviglioso è, Per un pezzetto di terra, Potevo nascere gattino, Prendi un’emozione, Regalerò un sogno, Salutare è salutare, Superbabbo, Un minuto, Un rospo nel bosco e Volevo un gatto nero. A questo link è possibile consultare testo e base.

Per i bimbi tra i 3 e 5 anni basta imparare solo il ritornello, dai 6 anni imparare la canzone per intero. L’audizione avverrà nella sala prove del Piccolo Coro a porte chiuse e senza la presenza dei genitori per testare anche la capacità del bambino di affrontare l’esercizio canoro da solo.

Solo i bambini e le bambine che hanno superato la prima audizione verranno ricontattati per successive audizioni alle quali seguirà un periodo di prova reciproco di circa due mesi.