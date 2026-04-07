Progetto “Her”: domani il primo appuntamento a Gualtieri

Dopo il successo del lancio ufficiale, il progetto HER entra nel vivo della programmazione primaverile con un ricco calendario di appuntamenti per il mese di aprile. L’iniziativa, nata per offrire uno spazio di condivisione, relazione e supporto tutto al femminile, si sposta sul territorio coinvolgendo diversi comuni dell’Unione Bassa Reggiana.
Domani a Gualtieri: “Un tè tra donne”
Il mese si apre domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 8:30 presso la Sala Civica di Gualtieri. L’incontro, intitolato “Un tè tra donne”, rappresenta il primo momento di aggregazione del mese, pensato per accogliere le cittadine in un ambiente informale e stimolante dove poter tessere nuove relazioni.
Un progetto di rete contro l’isolamento
Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato dal Comune di Guastalla in sinergia con l’Associazione Nondasola e l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, HER si propone come una risposta concreta alla solitudine.
“Rappresenta un ulteriore spazio per stare insieme,” aveva dichiarato l’Assessore al Welfare Alessandra Medici alla presentazione del progetto. “Si rivolge alle donne ma vive in relazione con tutte le altre realtà associative del territorio per rafforzare il senso di comunità”.
Gli appuntamenti di aprile
Oltre all’evento di domani a Gualtieri, il calendario prevede una serie di incontri itineranti tra laboratori creativi e gruppi di lettura:
- Giovedì 9 aprile (ore 8:30): Guastalla (Sede Auser) – Gruppo di lettura.
- Lunedì 13 aprile (ore 9:00): Boretto (Scambioteca) – Chiacchiere e tè.
- Giovedì 16 aprile (ore 9:00): Reggiolo (Centro Volare) – Storie che si vedono.
- Mercoledì 22 aprile (ore 9:00): Gualtieri (Sala Civica) – Gruppo di lettura.
- Giovedì 23 aprile (ore 8:30): Guastalla (Sede Auser) – Il filo delle storie.
- Giovedì 30 aprile (ore 9:00): Reggiolo (Centro Volare) – Un filo che ci unisce.
Come partecipare
Gli incontri sono aperti a tutte le donne e prevedono, in alcuni casi, attività pensate per coinvolgere anche i più piccoli, facilitando la partecipazione delle madri.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente educativa Simona Razzini ai seguenti recapiti: s.razzini@asbr.it; 320 1108342.