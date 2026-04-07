Escavatore si ribalta, un ferito a Gualtieri

Questa mattina intono alle 10:30 in via Ospedaletto a Santa Vittoria di Gualtieri, un uomo è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro, ribaltandosi con l’escavatore che stava manovrando su di un terreno agricolo. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, fortunatamente l’uomo era già fuori dal mezzo: pare non abbia riportato gravi ferite. Sul posto i Vigili del fuoco da Guastalla, oltre ai sanitari e ai carabinieri.