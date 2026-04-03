PMI, Meschieri (Confapi): Le imprese non possono essere lasciate sole in questo momento

In un momento di profonda incertezza dettato dalle tensioni in Medio

Oriente, il Presidente di Confapi Emilia, Alberto Meschieri, lancia un monito chiaro dal

mondo produttivo alle istituzioni. Al centro della sua riflessione non ci sono richieste di

sussidi a pioggia, ma un radicale cambio di rotta strategico per la Piccola Media Industria.

“Più che invocare risicate forme di sostegno assistenziale dal Governo, è il momento di un

cambio di paradigma nelle strategie commerciali”, ha dichiarato Meschieri. “È necessario

rivedere i nostri modelli per recuperare il mercato domestico, valorizzando la qualità e la

prossimità che le nostre PMI sanno garantire”.

Secondo il Presidente, l’attuale crisi geopolitica ha dimostrato l’eccessiva fragilità di un

sistema totalmente dipendente dall’estero. Il settore del packaging, pilastro dell’economia

modenese, ne è l’esempio plastico: essendo interconnesso a ogni altro comparto, soffre

direttamente dei blocchi logistici e dei rincari internazionali.

Meschieri sposta poi l’attenzione sul piano sovranazionale: “Le imprese non possono essere

lasciate sole in questa transizione. Rivolgiamo un appello fermo alle istituzioni europee: è

indispensabile e urgente ricreare le condizioni — fiscali, normative e legislative — affinché

l’Europa torni a una maggiore indipendenza dai mercati esteri per far lavorare i cittadini

europei e sviluppare il mercato interno”.