Pasqua e Pasquetta nei Musei Civici di Reggio Emilia tra arte, storia e cultura

In occasione delle festività pasquali, i Musei Civici di Reggio Emilia invitano cittadini e visitatori a concedersi qualche ora di relax e a rallentare i ritmi per intraprendere un itinerario tra arte, storia e cultura, approfittando delle aperture straordinarie delle principali sedi museali cittadine: dalle collezioni scientifiche e artistiche alle testimonianze più significative della storia locale e nazionale, i Musei Civici offrono percorsi di visita eterogenei, coinvolgenti e accessibili a tutti. Che si tratti di una visita in famiglia, di una pausa culturale o di un approfondimento personale, l’offerta museale cittadina rappresenta una proposta varia e di qualità, ideale per arricchire le giornate festive.

Le sedi e gli orari di apertura

Palazzo dei Musei

via Spallanzani, 1

Il complesso museale situato nell’antico convento di San Francesco sarà visitabile con orario continuato a Pasqua e a Pasquetta dalle ore 10 alle ore 18. Le sue sale e collezioni offrono l’opportunità di intraprendere un vero e proprio viaggio dall’archeologia alla zoologia, dalla paleontologia all’etnografia, fino alla storia dell’arte e alla fotografia. Un luogo ideale per un percorso culturale completo, adatto a tutte le età, dove è possibile esplorare la storia del territorio e molto altro attraverso un allestimento immersivo e coinvolgente.

Galleria Parmeggiani

corso Cairoli, 1

La straordinaria collezione d’arte frutto del gusto eclettico del leggendario collezionista e falsario Luigi Parmeggiani sarà visitabile a Pasqua e a Pasquetta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Le sale della Galleria conservano dipinti, arredi, tessuti, armature e oggetti d’arte decorativa di epoche e provenienze diverse, in un allestimento che fonde suggestioni medievali, rinascimentali e barocche. Un luogo suggestivo che sembra sospeso in un’atmosfera fuori dal tempo.

Museo del Tricolore

piazza Casotti, 1

Per chi desidera conoscere meglio la storia della bandiera italiana, nata proprio a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, il Museo del Tricolore offre un affascinante percorso che, tra documenti, cimeli e opere d’arte, racconta la nascita e l’evoluzione del Tricolore e il contesto storico in cui è stato concepito. Il Museo sarà visitabile a Pasqua e a Pasquetta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Museo di Storia della Psichiatria

via Amendola, 2

Collocato nel padiglione Lombroso all’interno dell’area dell’ex ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, il Museo di Storia della Psichiatria sarà aperto al pubblico il giorno di Pasqua dalle ore 15 alle ore 18. Inaugurato nel 2012, il Museo conserva spazi, oggetti e strumentazioni originali, offrendo un racconto autentico della storia della psichiatria in Italia e di un luogo che, per oltre un secolo, è stato al tempo stesso ambiente di cura, ma anche di isolamento e sofferenza. La collezione comprende strumenti di contenzione e documenti che testimoniano l’evoluzione delle pratiche psichiatriche e le difficili condizioni di vita dei pazienti nel corso del Novecento.

Restano invece chiusi, in entrambe le giornate, il Museo del Santuario della Beata Vergine della Ghiara e Il Mauriziano.

Tutte le sedi sono visitabili a ingresso libero e gratuito.

Informazioni: www.musei.re.it