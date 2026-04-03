HomeCorreggioCorreggio: furto notturno al supermercato





Correggio: furto notturno al supermercato

CorreggioCronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Intorno alle 4.00 di stamattina, i Carabinieri della Stazione di Correggio sono intervenuti in viale Vecchia Ferroviaria, rispondendo a una segnalazione di furto inoltrata da un istituto di vigilanza privato. Lepisodio si è verificato presso il supermercato Conad, dove i militari hanno constatato un‘effettiva intrusione durante il sopralluogo.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato una porta sul retro del negozio utilizzando attrezzi da scasso, per poi introdursi all’interno e dirigersi verso il box informazioni. Qui hanno preso di mira una macchina “ricicla-denaro”, danneggiandola gravemente nel tentativo di sottrarre il denaro custodito al suo interno.

Successivamente, hanno cercato di aprire la cassaforte posizionata accanto al macchinario, ma non sono riusciti nell’intento, probabilmente disturbati dallattivazione dell’allarme o dall’arrivo tempestivo delle pattuglie. Gli uomini dell’Arma stanno ora conducendo approfondite indagini per individuare i responsabili, avvalendosi anche dellanalisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. I danni provocati dallazione criminale sono ancora in fase di valutazione, mentre il reato contestato è quello di tentato furto aggravato ad opera di ignoti.

















Direttore

Ultime notizie