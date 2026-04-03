Correggio: furto notturno al supermercato

Intorno alle 4.00 di stamattina, i Carabinieri della Stazione di Correggio sono intervenuti in viale Vecchia Ferroviaria, rispondendo a una segnalazione di furto inoltrata da un istituto di vigilanza privato. L‘episodio si è verificato presso il supermercato Conad, dove i militari hanno constatato un‘effettiva intrusione durante il sopralluogo.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato una porta sul retro del negozio utilizzando attrezzi da scasso, per poi introdursi all’interno e dirigersi verso il box informazioni. Qui hanno preso di mira una macchina “ricicla-denaro”, danneggiandola gravemente nel tentativo di sottrarre il denaro custodito al suo interno.

Successivamente, hanno cercato di aprire la cassaforte posizionata accanto al macchinario, ma non sono riusciti nell’intento, probabilmente disturbati dall‘attivazione dell’allarme o dall’arrivo tempestivo delle pattuglie. Gli uomini dell’Arma stanno ora conducendo approfondite indagini per individuare i responsabili, avvalendosi anche dell‘analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. I danni provocati dall‘azione criminale sono ancora in fase di valutazione, mentre il reato contestato è quello di tentato furto aggravato ad opera di ignoti.