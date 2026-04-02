Giovedì 9 aprile, in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio il convegno sul futuro dell’Appennino con Lepore, Funaro, Baruffi, Cuppi

Le ripercussioni del Decreto Montagna sulle aree interne, le prospettive di sviluppo per il nostro Appennino, alla vigilia dell’inaugurazione di alcuni dei più importanti progetti di rigenerazione, dal Borgo di Campolo al Brasimone: se ne parla giovedì 9 aprile alle 11 in Cappella Farnese con il sindaco metropolitano Matteo Lepore, Sara Funaro, sindaca di Firenze e delegata nazionale ANCI per le politiche abitative, l’assessore Regionale alla Montagna e Aree interne Davide Baruffi, Ethel Frasinetti, Direttrice Generale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto a supporto del Sindaco metropolitano alle Politiche per l’Appennino bolognese.

Il convegno sarà un momento in cui fare anche il punto su ciò che è stato realizzato grazie al PNRR e una riflessione sulle sfide del territorio. Un’occasione per riflettere sulla costruzione di una visione metropolitana che includa davvero la montagna.

Monte San Pietro, Sasso Marconi, Marzabotto, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice, Pianoro e Valsamoggia sono i Comuni del bolognese che perdono la qualifica nazionale di Comuni montani in seguito ai decreti applicativi della nuova legge sui territori montani, con tutto ciò che ne consegue in termini di mancati finanziamenti, agevolazioni fiscali, accesso a fondi nazionali, perdita di deroghe specifiche per il mantenimento dei servizi essenziali, dalla sanità alla scuola.

Marco Lamberti, Responsabile Centro ENEA del Brasimone, interverrà all’incontro per presentare la Spring School Brasimone, iniziativa gratuita di open innovation rivolta a startup e gruppi di ricerca e dedicata al nuovo nucleare.

Per partecipare, è necessario iscriversi attraverso questo form.

Al termine del convegno, in Piazza Re Enzo l’inaugurazione della mostra “APPENNINERS: volti e storie di chi ha scelto l’Appennino” (fino al 19 aprile): 16 scatti d’autore realizzati dal bolognese Giacomo Maestri che ritraggono gli abitanti e le abitanti dell’Appennino nei loro luoghi di vita e lavoro: e se fanno capolino i paesaggi naturali, protagoniste sono le storie e le vite di chi ha scelto le aree interne, restando tenacemente, tornando nei luoghi frequentati nell’infanzia o scegliendoli come luoghi in cui fermarsi dopo aver viaggiato o sperimentato la vita di città.

Il convegno e la mostra sono promossi da Città metropolitana e Comune di Bologna nell’ambito delle attività di Bologna Innovation Square, in collaborazione con Insieme per il lavoro e nel quadro del percorso verso il terzo Piano strategico metropolitano.