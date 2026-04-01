Sonia Bonfiglioli, Confindustria Emilia Area Centro, in merito all’esito del tavolo al Mimit sul Piano Transizione 5.0

“Accogliamo con grande soddisfazione l’esito del tavolo con il ministro Urso, che si è tenuto questa mattina al Mimit, a seguito del quale il governo ha annunciato che vengono ripristinate (e ampliate) – per le cosiddette imprese “esodate” – le risorse del Piano Transizione 5.0 per le quali il decreto fiscale pubblicato nei giorni scorsi aveva previsto il taglio del 65% del credito d’imposta richiesto, escludendo inoltre gli investimenti in fonti di energia rinnovabile.

Si tratta di un segnale di grande attenzione per le imprese che avevano completato ingenti investimenti in impianti e tecnologie per migliorare l’efficienza energetica e per tutto il tessuto produttivo e industriale. Un segnale ancor più rilevante in un contesto storico difficile e instabile come quello che stiamo vivendo.

Quello ottenuto oggi è un risultato importante, raggiunto anche grazie alla mobilitazione di Confindustria e di tutti gli imprenditori. Ringraziamo il presidente Emanuele Orsini che, da subito, aveva lanciato il grido d’allarme chiedendo al governo di rimettere al centro le imprese ripristinando gli impegni presi”.