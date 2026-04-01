CNA: Transizione 5.0, il Governo recepisce le istanze delle imprese. A Modena “salvati” oltre 35 milioni di contributi

La mobilitazione di CNA ha dato il risultato sperato: al termine della riunione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministro Urso ha annunciato il ripristino delle condizioni e delle risorse contenute in legge di bilancio relative all’incentivo Transizione 5.0, pari a 1,3 miliardi, ai quali saranno aggiunti altri 200 milioni così da assicurare la totale copertura delle richieste presentate dalle imprese tra il 7 e il 27 novembre.

Per le imprese modenesi coinvolte, circa trecento, significa il recupero di almeno 35 milioni di euro di contributo.

“Dalla riunione esce un messaggio importante – sottolinea il Presidente di CNA Modena Cesare Galavotti – ripristinando la certezza della stabilità normativa, elemento essenziale per la programmazione e la realizzazione degli investimenti essenziali per l’innovazione e l’efficientamento energetico”.

“Un risultato importante – aggiunge Galavotti – che testimonia il ruolo positivo della rappresentanza, anche in considerazione del fatto che al tavolo delle imprese siano state convocate soltanto le associazioni datoriali veramente rappresentative. Un evento che speriamo non sia casuale e che dimostra una volta di più la capacità delle Associazioni di interpretare i bisogni delle imprese”.