Si avvicina la Pasqua, come sempre sale l’attesa a Castelnovo per lo Scusìn in centro storico

Castelnovo si prepara a vivere un lungo weekend pasquale all’insegna della tradizione, della socialità e dell’animazione diffusa, con un calendario di iniziative che ruota attorno allo storico Scusìn, affiancato da appuntamenti collaterali tra mercati, shopping e momenti conviviali anche nelle frazioni.

Cuore delle celebrazioni sarà ancora una volta il grande Scusìn nel centro storico, giunto alla sua 44ª edizione e in programma per tutta la giornata di domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta. Si tratta di una delle tradizioni più radicate dell’Appennino reggiano: la “battaglia” a colpi di uova sode colorate, che vengono fatte cozzare punta contro punta. L’uovo che resiste vince, mentre quello rotto viene conquistato dall’avversario. Un gioco semplice e antico, simbolo di condivisione e socialità, che affonda le sue radici nella cultura contadina e che ogni anno richiama tante famiglie, bambini e visitatori.

Anche quest’anno lo Scusìn si presenterà in una veste festosa e coinvolgente, con il centro storico addobbato a tema, tra decorazioni e uova di tanti colori diversi. Le due giornate saranno animate da musica, artisti, giochi per i più piccoli e proposte gastronomiche all’aperto. Domenica, dopo le sfide del mattino e del pomeriggio, spazio alla musica con il dj set di Radio Sentenza, mentre lunedì alle 17 è in programma l’estrazione della lotteria benefica legata all’evento. Il ricavato contribuirà a sostenere progetti per il territorio.

Lo Scusìn rappresenta da oltre quarant’anni l’appuntamento pasquale per eccellenza e segna simbolicamente anche l’avvio della stagione turistica primaverile ed estiva dell’Appennino. Una festa collettiva resa possibile grazie all’impegno dell’Associazione commercianti e cittadini del centro storico, del Centro commerciale naturale, dell’Associazione Alpini e di numerose realtà locali, unite nel segno della collaborazione e della solidarietà.

Accanto al cuore della manifestazione, il programma si arricchisce di altri appuntamenti. Domenica è previsto anche lo “Scusìn a Gatta”, nella piazzetta della frazione, dalle 9.30 alle 13, mentre lunedì di Pasquetta Castelnovo Monti e Felina saranno animati dallo shopping con negozi aperti e dal tradizionale mercato settimanale in centro, a partire dal mattino. Due giornate che offriranno ulteriori occasioni per vivere il territorio, tra acquisti, passeggiate e momenti di incontro.

Nel complesso, il calendario pasquale si conferma come un mix riuscito di tradizione e vitalità, capace di coinvolgere l’intero paese e i suoi visitatori in un clima di festa che unisce generazioni diverse, mantenendo vive le radici culturali della comunità e rafforzando al tempo stesso il valore della solidarietà.