Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 1 aprile 2026

Cielo nuvoloso al mattino sul settore centro-orientale con deboli precipitazioni sul crinale centro-orientale, a carattere nevose sopra i 1000 metri; nuvoloso od irregolarmente nuvoloso per il resto della giornata.

Temperature minime comprese tra 1 grado delle pianure occidentali e 8/9 gradi della costa, di qualche grado inferiori in aperta campagna con deboli gelate notturne e mattutine; massime tra 12/13 gradi della costa e 15 gradi delle pianure occidentali. Venti moderati o forti da nord-est su mare, settore orientale e rilievi. Mare molto mosso, agitato al largo.