Ferito con machete in stazione a Reggio Emilia: rintracciati i due aggressori

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Reggio Emilia ha individuato e successivamente rintracciato due soggetti che si sarebbero resi autori di un grave episodio di violenza che si è verificato nella notte dello scorso giovedì 26 marzo, nella zona della stazione “Storica” di Reggio Emilia, dove un uomo di 26 anni, di nazionalità nigeriana, è stato brutalmente aggredito a colpi di machete.

La vittima, a seguito dell’aggressione, ha riportato profonde ferite agli arti superiori e inferiori ed è stata prontamente soccorsa e trasportata presso il locale pronto soccorso, al fine di poter ricevere le cure del caso, da dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dagli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia, l’aggressione sarebbe stata perpetrata da due connazionali, poi identificati per due 27enni nigeriani, entrambi con precedenti alle spalle, giunti in viale IV Novembre a bordo di due biciclette.

Determinante per la rapida individuazione dei responsabili è stato il sistema di videosorveglianza presente nella zona, che ha consentito agli agenti di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i presunti aggressori.

Nel corso delle indagini, inoltre, è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento e al contestuale sequestro degli abiti indossati durante l’aggressione e dell’arma utilizzata, ovvero un machete.