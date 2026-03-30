Concluso Simul, progetto europeo per l’innovazione didattica nelle pluriclassi

Si è concluso Simul (Stimulate Innovative MUltigrade Learning with STEAM Education), il progetto europeo sostenuto dal programma Erasmus+ e promosso dall’Associazione Lumen come capofila, in continuità con il lavoro sviluppato sul territorio attraverso il FabLab Junior di Casa Corsini, polo dell’innovazione e della formazione del Comune di Fiorano Modenese.

Il progetto ha coinvolto l’Istituto Comprensivo Francesco Berti di Prignano, la scuola Marcus Aurelius di Creaca (Romania) e due partner tecnici, Odpovědná společnos (Repubblica Ceca) e European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence (Austria), attivando una collaborazione europea centrata su un tema di grande rilievo educativo: il sostegno alla didattica nelle pluriclassi. Alla fase di sperimentazione ha partecipato anche l’Istituto Comprensivo Montefiorino.

Simul ha sviluppato strumenti e percorsi per insegnanti e alunni impegnati nelle classi multietà, con l’obiettivo di rafforzare le competenze STEM, valorizzare la dimensione digitale e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale. Le pluriclassi rappresentano una realtà diffusa in molti contesti europei, in particolare nelle aree montane, rurali e a bassa densità di popolazione, e richiedono metodologie didattiche capaci di tenere insieme età, livelli e bisogni diversi in un unico spazio di apprendimento.

Nel corso del progetto, il partenariato ha lavorato alla progettazione e alla messa a punto di attività laboratoriali rivolte a bambine e bambini tra i 6 e i 10 anni, pensate per coinvolgere contemporaneamente alunni di età differenti e per rispondere alle esigenze curriculari con un approccio pratico e inclusivo. I laboratori hanno integrato contenuti scientifici, competenze digitali e attenzione alla sostenibilità, dentro una cornice educativa adatta alla complessità delle pluriclassi.

Il percorso ha inoltre consolidato un patrimonio di linee guida e riferimenti metodologici per l’insegnamento delle discipline STEM nelle classi multietà, con un focus su pratiche come place based education, cooperative learning e peer tutoring. Si tratta di un contributo utile per i docenti che operano in contesti scolastici con forte eterogeneità, e di una base concreta per la progettazione di nuove attività didattiche laboratoriali.

Con la chiusura di Simul, Lumen e il FabLab Junior, con il Comune di Fiorano Modenese, confermano il valore di una progettazione educativa capace di unire dimensione locale e cooperazione europea, innovazione didattica e attenzione ai territori, con una ricaduta concreta sulla qualità dell’apprendimento e sul lavoro quotidiano delle scuole.