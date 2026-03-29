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Incidente durante lo Slalom driver Baiso – Fontanella

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Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle 15:00 sulla SP27 durante lo Slalom driver Fontanella-Baiso, gara amatoriale UISP. Il conducente di una vettura è uscito di strada schiantandosi contro un albero. Soccorso dai sanitari inviati dal 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale con l’elicottero. La gara è stata annullata.
Sul posto, oltre ai sanitari, i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, la Polizia Locale Tresinaro Secchia e i carabinieri di Castelnovo.

















Redazione 1

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