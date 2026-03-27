Mobilità sostenibile, a Carpi tornano gli incentivi di Bike to work

Torna la possibilità di ottenere un incentivo economico per chi va al lavoro a piedi, in bicicletta, in monopattino o bici elettrica. Con il nuovo bando Bike to Work 2026, infatti, il Comune di Carpi ripropone l’iniziativa che promuove la mobilità sostenibile alternativa all’auto con l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e del miglioramento della salute e del benessere della popolazione.

L’incentivo economico riconosciuto è di 20 centesimi al chilometro per un massimo di 50 euro al mese e fino a esaurimento delle risorse disponibili per quest’anno, pari a cinquemila euro. Per candidarsi al bando, già on line sul sito del Comune (nella sezione Amministrazione trasparente), è necessario registrarsi sull’App Wecity che certifica le attività. Tutte le istruzioni per scaricare l’App e iscriversi si trovano nel bando.

A Bike to work possono partecipare solo le persone residenti o domiciliate nel Comune di Carpi. Vengono tenuti in considerazione esclusivamente gli spostamenti da casa all’ufficio e dall’ufficio a casa, purché la distanza sia almeno di 700 metri per ciascun tragitto. Gli incentivi saranno maturati semplicemente accedendo all’App e premendo Start alla partenza e Stop all’arrivo.