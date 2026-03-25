Ranking QS: 16 primati nazionali per l’Università di Bologna

L’Università di Bologna è 16 volte prima in Italia e 9 volte nella top 50 mondiale all’interno della nuova edizione del QS World University Rankings by Subject, la classifica inglese che valuta il posizionamento degli atenei sulle singole discipline accademiche.

L’Alma Mater è presente in classifica con 50 materie (nel 2025 erano 47), a dimostrazione della propria ampia caratterizzazione multidisciplinare e dell’alta qualità della didattica e della ricerca in tutti i settori.

A livello italiano, l’Università di Bologna si conferma ai vertici del panorama accademico, comparendo al primo posto in classifica in 16 discipline: Modern Languages; Geography; Law; Veterinary Science; Agriculture & Forestry; Anthropology; Communication & Media Studies; Dentistry; History; Hospitality & Leisure Management; Statistics & Operational Research; English Language & Literature; Chemistry; Linguistics; Sports-related Subjects; Education.

Inoltre, l’Alma Mater è nella top 50 mondiale della classifica per 9 volte (erano 6 nel 2025). Queste le discipline: Archaeology (19° posto); Petroleum Engineering (24° posto); Classics & Ancient History (28° posto); Modern Languages (36° posto); Geography (39° posto); Law (40° posto); Veterinary Science (43° posto); Agriculture & Forestry (46° posto); History of Art (nella fascia tra il 26° e il 50° posto).

Rispetto allo scorso anno, inoltre, la classifica mostra un netto miglioramento dell’Università di Bologna in diverse discipline, tra cui: Chemistry (+37 posizioni); Biological Sciences (+34 posizioni); Economics (+24 posizioni); Archaeology (+22 posizioni); Environmental Sciences (+18 posizioni); Physics & Astronomy (+12 posizioni).

Infine, è da segnalare la presenza dell’Alma Mater all’interno di tutte e cinque le macroaree del ranking. Tra queste, è al 49° posto mondiale per Arts & Humanities, nella top 100 per Social Sciences & Management (73° posto), alla posizione 103 per la macroarea Natural Sciences, alla posizione 108 per Life Sciences & Medicine e alla posizione 119 per Engineering and Technology.

Il QS World University Rankings by Subject utilizza i dati raccolti per il ranking globale QS, pubblicato a giugno 2025. Per ciascuna delle discipline in classifica e delle cinque macroaree, il punteggio assegnato a ogni ateneo è frutto della diversa ponderazione di cinque indicatori: Academic Reputation Survey; Employer Reputation Survey; Citations per Paper; H-Index; IRN – International Research Network (pubblicazioni con co-autori internazionali).