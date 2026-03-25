Politiche giovanili e spazi culturali: a Reggio Emilia il forum regionale sui nuovi modelli territoriali integrati

Venerdì 27 marzo al Centro Loris Malaguzzi, istituzioni, esperti e protagonisti si confrontano sul futuro degli spazi di aggregazione, creatività e innovazione in Emilia-Romagna. Partecipano l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni e gli assessori comunali Marwa Mahmoud e Marco Mietto

Qual è lo stato dell’arte degli spazi dedicati alle giovani generazioni nella nostra regione? Come possono la cultura e la creatività trasformarsi in motori di crescita, aggregazione e inclusione? Sono le domande al centro dell’evento “Politiche giovanili e spazi culturali: modelli territoriali integrati”, che si terrà venerdì 27 marzo a Reggio Emilia presso l’auditorium Gerra, (Centro Internazionale Loris Malaguzzi) in viale Ramazzini 72/a.

L’iniziativa, organizzata dal Settore cultura e giovani della Regione Emilia-Romagna attraverso l’Osservatorio giovani con il supporto di ART-ER, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e l’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), mira a delineare un ecosistema regionale di spazi diffuso e coordinato. L’obiettivo è promuovere luoghi ibridi e multifunzionali — sia fisici che digitali — capaci di integrare partecipazione, benessere, formazione e micro-imprenditorialità creativa.

La centralità degli spazi è correlata, infatti, alla loro capacità di proporsi come luoghi in cui generare aggregazione e benessere con luoghi inclusivi per incontrarsi, costruire relazioni, vivere esperienze. Uno spazio che sia espressione culturale e creativa con ambienti in grado di sviluppare talenti, crescita, orientamento e competenze: spazi per tutoraggio, orientamento, supporto nei percorsi di studio, lavoro e cittadinanza attiva. Infine, luoghi di innovazione e imprenditorialità che siano incubatori di idee e coworking a misura di giovane, in grado di promuovere micro-imprese culturali e creative, start-up sociali, progettualità digitali.

L’evento si inserisce nel percorso dell’ecosistema formativo Youz Work-ER, quest’anno alla terza edizione: un percorso che nel tempo ha coinvolto amministrazioni locali e operatori sui temi della co-progettazione con i giovani e della progettazione collaborativa degli spazi. L’incontro di venerdì si colloca in questo percorso come un momento di confronto tra istituzioni, ricerca ed esperienze territoriali per analizzare lo stato dell’arte degli spazi giovanili, immaginare i luoghi del futuro e stanziare finanziamenti.

Il programma della giornata

I lavori inizieranno alle ore 9 con l’accoglienza dei partecipanti. Alle 9.30 si terrà l’apertura istituzionale, con i saluti di Gessica Allegni, assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Marwa Mahmoud, assessora a Politiche educative del Comune di Reggio Emilia e Paolo Di Toma, direttore del Dipartimento di comunicazione ed economia (Unimore). L’introduzione tecnica ai lavori sarà curata da Gianni Cottafavi (Regione Emilia-Romagna). A seguire, il programma si articolerà in tre sessioni chiave: la prima per disegnare un quadro conoscitivo con un’analisi scientifica sullo stato attuale degli spazi con gli interventi di Diego Mesa (Istituto Toniolo) e della Anna Chiara Scapolan (Referente Unità di ricerca Opera – Unimore). Modera Elisa Iori (ART-ER). La seconda parte dal titolo “I protagonisti degli spazi di oggi, buone pratiche: un confronto su esperienze concrete” illustreranno i progetti lo Spazio Cisim di Lido Adriano, i Tiers-lieux della Nouvelle-Aquitaine, la Casa di quartiere Fondo Comini e l’esperienza di Arci Emilia-Romagna. A moderare la seconda parte dell’incontro sarà Fabrizio Montanari (Unimore). Infine durante la terza parte della mattinata è in programma il confronto dal titolo: “I Protagonisti degli spazi futuri – Opportunità e Politiche”. Una riflessione sulle visioni future e i nuovi modelli di gestione con rappresentanti di Giovani artisti Emilia-Romagna(GA/ER), Casco learning, Ambassador youz, Spazio sonika Ferrara e l’assessore a Cultura e giovani del Comune di Reggio Emilia Marco Mietto. I moderatori della terza fase saranno Gino Passarini, della Direzione generale educazione, scuola, formazione e università e Gianni Cottafavi, settore attività culturali, economia della cultura – Regione Emilia-Romagna. Le conclusioni della mattinata, previste per le ore 13, saranno affidate a Giovanni Paglia, assessore alle Politiche abitative, lavoro e politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna. Al termine dei lavori è previsto un light lunch di networking per tutti i partecipanti.

Iscrizioni: la partecipazione è gratuita previa registrazione obbligatoria. È possibile iscriversi tramite il modulo disponibile sul portale Giovazoom o al seguente link diretto per l’iscrizione.