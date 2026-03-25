Linea ferroviaria Modena–Sassuolo: le maggioranze consiliari dei comuni interessati dalla tratta depositano un documento unitario per il futuro di “Gigetto”

La linea ferroviaria Modena–Sassuolo, con il suo treno noto come “Gigetto”, può diventare la spina dorsale di una nuova mobilità sostenibile al servizio della città, del distretto ceramico e dell’intera area modenese.

È questo l’obiettivo del documento, proposto dai gruppi consiliari di maggioranza con una posizione comune e una direzione condivisa, che sarà discusso nelle prossime settimane nei Consigli comunali di Modena, Sassuolo, Formigine, Fiorano e Maranello.

L’obiettivo è duplice, ossia migliorare concretamente gli spostamenti quotidiani di lavoratori, studenti e cittadini rendendo il servizio competitivo con l’auto privata e al tempo stesso ridurre traffico ed emissioni in un territorio ad alta intensità produttiva come quello della nostra provincia – uno dei più importanti d’Europa – in linea con gli obiettivi ambientali che la Regione Emilia-Romagna ha fatto propri.

Il documento, che impegna le amministrazioni a promuovere nelle opportune sedi uno studio/progetto di fattibilità tecnico-economica e a inserire il potenziamento del “Gigetto” tra le priorità della pianificazione regionale del trasporto pubblico, ha la volontà di innescare un percorso tra i comuni e la Regione per costruire insieme una visione strategica della Modena–Sassuolo che entri nella pianificazione regionale come priorità riconosciuta, coniugando sviluppo economico e qualità della vita.

La trasformazione della linea in un’infrastruttura moderna, ad elevata frequenza e integrata viene richiesta dalle cinque maggioranze come un investimento strategico per la competitività della provincia e per la qualità della vita dell’intero territorio ed è un’opportunità che dobbiamo necessariamente cogliere.