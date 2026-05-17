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Mercoledì notte sulla A1 chiusa, in modalità alternata, la stazione di Reggio Emilia

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Sulla A13, invece, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna

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Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata e in uscita, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena nord o di Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

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Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di potenziamento degli impianti, dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

















Redazione 1

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