UniCredit Art Collection rafforza le collaborazioni con le istituzioni museali

UniCredit annuncia l’arrivo nella Quadreria di Palazzo Magnani, a Bologna, di un’opera ottenuta in prestito dai Musei Civici d’Arte Antica del Settore Musei Civici del Comune di Bologna, nell’ambito di un’iniziativa che rafforza le collaborazioni con le istituzioni museali e valorizza la fruizione condivisa del patrimonio artistico.

Spesso, infatti, le opere della UniCredit Art Collection esposte in Quadreria vengono richieste per l’allestimento di mostre ed esposizioni presso importanti realtà museali. Per rendere questo dialogo ancora più virtuoso, UniCredit ha intrapreso una nuova modalità di collaborazione, avviando uno scambio temporaneo di opere con le istituzioni museali che richiedono in prestito un elemento della collezione della banca, al fine di mantenere sempre vivo l’allestimento della Quadreria e offrire al pubblico nuove opportunità di fruizione di meravigliose opere d’arte.

In questo contesto è ora esposta in Quadreria l’opera Sant’Antonio abate e San Pietro d’Alcantara (1730-1740 ca.) di Giuseppe Maria Crespi detto lo Spagnolo (Bologna, 1665 – ivi, 1747), in prestito dai Musei Civici d’Arte Antica di Bologna che hanno ottenuto da UniCredit Art Collection il dipinto di Ludovico Carracci La visione di San Vincenzo (1582-1586), per la mostra Bartolomeo Cesi (1556-1629). Pittura del silenzio nell’età dei Carracci in corso presso il Museo Civico Medievale di Bologna fino al 6 aprile 2026.

Il dipinto di Crespi, conservato nella ricca raccolta delle Collezioni Comunali d’Arte, è un significativo esempio della fase matura della produzione dell’artista e rappresenta due santi in un intenso stato di ascetismo. L’atmosfera drammatica, costruita attraverso una pennellata sciolta e vibrante, è animata da improvvisi guizzi di luce che esaltano l’espressività dei volti e la tensione spirituale dei protagonisti. Se il tema del santo in meditazione o in estasi è frequente nell’opera dell’artista, la rappresentazione in coppia risulta invece rara e conferisce al dipinto una particolare forza narrativa.

Questa nuova rotazione conferma l’impegno di UniCredit nella valorizzazione del patrimonio artistico e nella promozione di sinergie culturali sul territorio, rendendo la Quadreria uno spazio dinamico, in continua evoluzione e aperto al dialogo con le istituzioni museali italiane ed europee.

La Quadreria di Palazzo Magnani, in via Zamboni 20 a Bologna, è aperta al pubblico gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30 (festivi esclusi). Per poter prenotare una visita è possibile inviare una e-mail a premagnanibo@unicredit.eu oppure telefonare al numero 051.2962504 dalle 9 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.