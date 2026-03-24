Domenica si commemorano l’eccidio di Cervarolo e la battaglia di Cerrè Sologno

“Alla fucilazione sopravvissero miracolosamente tre uomini, Carlo Costi, Natale Rovali e Olinto Alberghi. Erano al centro del gruppo ammassato nell’aia dai soldati nazisti e ai primi spari si gettarono a terra. Morirono gli altri ventiquattro, fra i 17 e gli 82 anni, tra cui un paralizzato e il parroco, don Giovanni Battista Pigozzi”: così il sindaco Elio Ivo Sassi introduce la commemorazione dell’eccidio di Cervarolo, avvenuto il 20 marzo 1944, che si terrà domenica mattina (29 marzo), giorno delle Palme, alle 10, con ritrovo nel piazzale della strada provinciale, da cui partirà il corteo per il luogo della strage.

Alle 10.15 sarà celebrata la messa, cui seguiranno la consacrazione dell’ulivo e la benedizione del monumento ai caduti con la deposizione di un omaggio floreale.

Alle 10.55, dopo il saluto del primo cittadino villaminozzese, nonché presidente dell’associazione partigiana Alpi-Apc, interverrà l’onorevole Andrea Rossi, deputato al parlamento. Si continuerà con la rievocazione dei tragici fatti a cura degli studenti della scuola secondaria di primo grado del capoluogo.

“Don Pigozzi – sottolinea Sassi – si era rifiutato di firmare un documento in cui avrebbe dovuto dichiarare che gli arrestati erano tutti partigiani. Con estremo coraggio evitò di sottomettersi e fu così ucciso assieme a Egisto, Marco, Alfredo, Emilio, Giacomo e Mauro Alberghi, Cesare Borea, Adolfo Croci, Ennio e Lino Costi, Remigio e Paolo Fontana, Armido Ferrari, Amerigo Genesi, Sebastiano Maestri, Gaetano e Pio Paini, Antonio, Italo e Celso Rovali, Dino Tazzioli, Agostino e Giovanni Vannucci. Intendiamo ricordarli uno per uno affinché il tempo non cancelli il loro ricordo e il loro sacrificio”. La manifestazione sarà accompagnata dalle note del corpo bandistico di Villa Minozzo.

Nel pomeriggio, alle 15.30, ci si recherà invece a Cerrè Sologno, in prossimità del centro sportivo e sociale, da cui partirà il corteo per raggiungere il monumento ai caduti, dove, dopo la benedizione, un omaggio floreale e il discorso introduttivo del sindaco, interverrà Leonardo Perugi, primo cittadino di Toano. La cerimonia verrà fra l’altro animata dai canti della corale Cin Cerr Cor.

“Il 15 marzo 1944 – conclude Elio Ivo Sassi – avvenne infatti nella zona di Cerrè un’aspra battaglia, con gravi perdite sia da parte dei partigiani, che ebbero comunque la meglio, che del nemico, che ebbe dieci soldati uccisi. I volontari della libertà contarono invece sette morti. L’evento scatenò azioni di rappresaglia da parte dei militari germanici, fra cui, cinque giorni dopo, quella che colpì Cervarolo, per cui il nostro Comune è stato insignito della medaglia d’argento al valore militare, oltre a quella conferita per gli eventi drammatici di Minozzo”.