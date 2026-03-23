Confindustria Ceramica protagonista al Ceramitec 2026, da domani a Monaco di Baviera

Ceramitec 2026, in programma dal 24 al 26 marzo 2026 a Monaco di Baviera, si conferma come importante fiera internazionale dedicata ai materiali ceramici ad alte prestazioni, con una forte partecipazione: previsti oltre 600 espositori, di cui oltre 90 nuovi, e attese 15.000 presenze, grazie anche all’ampliamento delle aree espositive e alla confermata collocazione in concomitanza con la fiera Analytica.

Confindustria Ceramica è presente a Ceramitec con uno stand associativo di 20 mq (Pad. A6, stand #257), per rappresentare i prodotti delle aziende italiane che producono ceramica tecnica e materiali refrattari.

Per tre giorni, il salone riunirà l’intera catena del valore del settore, dai produttori di materie prime e di impianti alle aziende di ceramica tecnica e applicata, per mostrare le tecnologie più avanzate e le soluzioni di produzione più innovative, con un’attenzione particolare alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’economia circolare.

La fiera punta a esplorare i temi cardine del futuro del settore, come l’efficienza energetica e l’uso di materiali alternativi per la decarbonizzazione dei processi produttivi. L’evento rafforza il suo profilo globale grazie alla presenza di delegazioni internazionali e propone nuove mostre tematiche, tra cui una dedicata ai componenti ceramici Ceramic Components: Hidden Champions in Industry and Everyday Life e una focalizzata sulla ceramica tradizionale Heavy Clay Experience.

Nel programma eventi e convegni, oltre alle tradizionali presentazioni tecniche e ai panel specialistici, sono in calendario conferenze con interventi di leader industriali e accademici, il CareerDay dedicato alle nuove generazioni, il Women’s Forum e la Bavarian Evening per il networking tra espositori e visitatori. Particolare rilievo avrà la conferenza sulle calcined clays come materiale per ridurre le emissioni di CO2 nell’industria del cemento, segno dell’impegno della fiera verso la sostenibilità. La fiera conferma il ruolo strategico delle ceramiche nelle applicazioni industriali moderne e nell’innovazione tecnologica.