Tentata rapina aggravata, 35enne arrestato dai carabinieri a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 35enne russo, senza fissa dimora, per tentata rapina aggravata. L’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione ricevuta da un cittadino per strada, che avvisava i militari di una situazione di pericolo all’interno del supermercato “LIDL” di via Francesco Baracca.

I militari immediatamente entravano nell’esercizio commerciale, dove trovavano il 35enne intento a minacciare con due pale di acciaio per l’edilizia della lunghezza di mezzo metro il personale in servizio al fine di farsi restituire un borsone contenente diversi generi alimentari che in precedenza aveva tentato di rubare, che gli era stato sottratto grazie all’intervento dell’addetto alla sicurezza. Nonostante l’intervento dei Carabinieri, l’arrestato continuava ad essere violento e a minacciare i militari, che a quel punto lo hanno neutralizzato, anche grazie dello spray al peperoncino, in conformità di quanto previsto dal regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona.

I Carabinieri, successivamente, hanno condotto il soggetto in caserma per le operazioni di identificazione e lo hanno tratto in arresto informando il Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna che disponeva la traduzione in carcere in attesa dell’udienza di convalida.