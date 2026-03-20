Domani a Sassuolo due spettacoli e la mostra con Lucia Borsellino per la Giornata della Legalità

Ricorre domani, 21 marzo, la “Giornata della Legalità e dell’Impegno in ricordo delle vittime di mafia” e Sassuolo ha deciso di celebrarla con un palinsesto di eventi che vuole coinvolgere l’intera comunità.

La giornata si aprirà alle ore 10,30 presso il Crogiolo Marazzi con lo spettacolo teatrale “L’Inganno” di A. Gallo (Teatro delle Briciole): un momento espressamente rivolto agli studenti degli istituti superiori cittadini che sarà preceduto da un gesto dal forte valore simbolico: la lettura dei nomi delle vittime di mafia da parte degli stessi studenti.

La sera, sempre al Crogiolo Marazzi, “L’Inganno” sarà offerto a tutta la cittadinanza a partire dalle ore 21, anche in questo caso anticipato alle 20,30 dalla lettura solenne ed integrale dei nomi delle vittime di mafia in cui verranno coinvolte le Autorità e la cittadinanza: il Crogiolo come sempre è messo a disposizione da Marazzi Group.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite al link: https://inganno.eventbrite.it

Alle ore 16 presso la Biblioteca Cionini, invece, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Gli Invisibili” di Lavinia Caminiti che mette in mostra una serie di scatti che ritraggono i luoghi della Sicilia dove furono barbaramente ammazzati giudici quali Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Gaetano Costa o innocenti come Claudio Domino. Al taglio del nastro, oltre alla curatrice Lavinia Caminiti, parteciperà anche Lucia Borsellino, la figlia di Paolo Borsellino che da anni porta avanti la battaglia che fu del padre e di Giovanni Falcone ed il loro ricordo.