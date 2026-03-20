Cordoglio di Unimore per la scomparsa del Prof. Antonio Strozzi

L’Università di Modena e Reggio Emilia partecipa con profondo cordoglio alla scomparsa del professor Antonio Strozzi, emerito dell’Ateneo, figura di alto rilievo nell’Ingegneria meccanica e nella formazione di generazioni di studiose e studiosi di ingegneria.

La Rettrice, prof.ssa Rita Cucchiara, unitamente al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” con il suo direttore Prof. Francesco Leali, esprime il più sincero sentimento di vicinanza alla famiglia, ai colleghi, agli allievi e a quanti hanno condiviso con il professor Strozzi il lavoro accademico, scientifico e didattico.

Antonio Strozzi aveva conseguito la Laurea in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna nel 1974 con 100/100 e lode, ricevendo il Premio di Laurea Alfredo (Dino) Ferrari della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Dopo la nomina ad assistente ordinario di Costruzione di Macchine presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna, aveva proseguito il suo cammino universitario come professore associato nella stessa disciplina presso l’Università di Bologna.

Nel 1990 era risultato vincitore del concorso a professore ordinario di Costruzione di Macchine. Fino all’anno accademico 1994-1995 aveva insegnato presso l’Università di Udine. Dall’anno accademico 1995 e fino al 31 ottobre 2019 aveva svolto la sua attività come professore ordinario di Costruzione di Macchine presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, contribuendo in maniera autorevole alla crescita dell’Ateneo e allo sviluppo degli studi ingegneristici. Nel 2021 è stato proclamato Professore Emerito di Unimore.

La sua attività scientifica ha attraversato ambiti di grande rilievo, dall’analisi strutturale di organi di macchina tradizionali metallici e di organi elastomerici alla teoria delle piastre, dalla lubrificazione elastoidrodinamica alla biomeccanica. A questa intensa attività di ricerca si lega una produzione scientifica ampia, con circa 100 articoli pubblicati su riviste e in atti di congresso, oltre a un h-index pari a 14 secondo Scopus. Aveva inoltre conseguito nel 1992 un Philosophical Degree presso l’Università di Durham, nel Regno Unito, e faceva parte dell’editorial board della rivista inglese Proceedings Institutions Mech. Engnrs Series H.

Con la scomparsa del professor Antonio Strozzi, Unimore perde un docente di forte autorevolezza e un riferimento per la comunità accademica. Il suo nome resta legato a una stagione importante dell’ingegneria modenese e reggiana, alla solidità della sua scuola e al valore del suo insegnamento.