Sassuolo: un bando per l’edizione 2026 di “Cinema sotto le stelle”

È stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’organizzazione e la gestione della rassegna “Cinema sotto le Stelle 2026” che porterà al bando pubblico.

L’iniziativa, che si inserisce nel solco della tradizione culturale cittadina, punta a offrire una programmazione cinematografica di alta qualità tra i mesi di giugno e settembre 2026.

“Visto il successo della passata edizione– sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – vogliamo proseguire nell’offerta cinematografica a tutta la città, non solamente al centro storico. Vogliamo portare le proiezioni in tutti i quartieri cittadini con la collaborazione delle varie associazioni che operano sul territorio, coinvolgendo sempre di più la città nella stagione estiva sassolese”.

Anche l’edizione 2026 non dovrà limitarsi al suggestivo scenario di piazzale Della Rosa.

L’Amministrazione comunale ha infatti previsto un modello di “cinema diffuso” con l’obiettivo di raggiungere anche le fasce di popolazione con fragilità o difficoltà di spostamento.

L’assegnatario dell’avviso dovrà garantire un calendario in grado di coprire almeno 25 proiezioni nella cornice di piazzale Della Rosa oltre ad almeno 10 proiezioni gratuite distribuite nei parchi e nei quartieri cittadini.

Nello specifico, per quanto riguarda Piazzale Della Rosa, sono previste almeno 5 serate a ingresso gratuito dedicate a proposte d’essai, film restaurati o eventi speciali, come proiezioni con ospiti (registi e attori) o accompagnamento musicale dal vivo. Per le restanti date nel centro, il costo del biglietto sarà “calmierato” per favorire la massima partecipazione.

L’Amministrazione comunale ha stanziato un contributo economico complessivo di € 45.000,00 a sostegno della manifestazione, risorse rese disponibili grazie al bando “Mi Metto all’Opera 2026” di Fondazione Modena.

L’avviso è rivolto esclusivamente alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) regolarmente iscritte al RUNTS. Il soggetto che risulterà vincitore della selezione dovrà occuparsi di ogni aspetto operativo: dalle pratiche burocratiche al noleggio delle attrezzature (proiettori, impianti audio, schermi), fino alla selezione dei titoli, alla gestione della biglietteria e alla promozione dell’evento.