Intervento della sindaca Roberta Ibattici, sulla sentenza del Tar riguardo l’impianto fotovoltaico al confine tra Scandiano e Albinea

“Esprimiamo soddisfazione per la decisione del Tar”. La sindaca di Albinea Roberta Ibattici interviene dopo la decisione del tribunale amministrativo di Parma che ha dato ragione al Comune di Scandiano nella causa avviata da Atlas Storage 9, per l’installazione dell’impianto agrivoltaico previsto su via Montanara, al confine con Albinea.

“Al di là dei profili più tecnici su cui si sofferma la sentenza vogliamo sottolineare come gli aspetti ambientali e paesaggistici non possano essere ignorati o sacrificati. L’impianto in questione sorgerebbe proprio ai piedi della nostra collina, che è stata recentemente riconosciuta come patrimonio Unesco – prosegue Ibattici – e questo avrebbe un impatto su un territorio che sta puntando fortemente sulla natura e sulla bellezza. Rispetto alla transizione ecologica poi, come Comune di Albinea stiamo investendo, ad esempio con la prossima realizzazione di un rilevante impianto fotovoltaico con scambio sul posto che sarà collocato sul tetto della scuola secondaria di primo grado. Dobbiamo privilegiare questo tipo di interventi rispetto a quelli che sottraggono suolo fertile per le produzioni agricole o che impattano sul paesaggio. Auspico – conclude la prima cittadina di Albinea – si arrivi a stabilire un quadro normativo che, pur incentivando le energie rinnovabili, non lo faccia in un contesto senza regole e in cui le comunità locali vengano privati di strumenti per bilanciare costi e benefici di tali interventi”.