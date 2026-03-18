Sassuolo, risposta all’interrogazione di Fratelli d’Italia su TILT Associazione Giovanile

Il rapporto tra TILT Associazione Giovanile APS e l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico su GAL – Generazione Legale è iniziato, su questo specifico progetto, nel 2021. Capofila è il Comune di Maranello che si occupa di coordinare le attività degli altri Comuni aderenti e di ricevere e gestire i preventivi dai partner coinvolti nelle attività progettuali e la redazione del bilancio generale.

Tutte le decisioni relative al bando 2024 sono precedenti all’insediamento dell’attuale Giunta compresa l’individuazione delle risorse all’interno del bilancio del Comune di Sassuolo.

La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. 18/2016 (Testo Unico Legalità), finanzia annualmente progetti dei Comuni per la prevenzione del crimine organizzato e la promozione della cultura della legalità. Il bando rivolto agli Enti Locali a cui si fa riferimento è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera 877 del 20 Maggio 2024. La data di scadenza entro cui presentare i progetti è stata fissata dalla Regione il 15 Giugno 2024.

L’attuale Giunta è entrata in carica il 1 Luglio 2024 e pertanto si tratta di un progetto approvato dall’Amministrazione precedente.

Il dovere di astensione (art. 78 del TUEL) scatta quando sussiste un interesse “correlato a una specifica vicenda”. L’atto votato nella delibera 158 del 05/09/2024 ha avuto il fine di approvare la bozza di accordo tra l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e i Comuni di Maranello, Formigine, Fiorano Modenese e Sassuolo per la gestione degli adempimenti conseguenti all’approvazione e al finanziamento da parte della Regione del progetto GAL – Generazione Legale, pertanto uno schema di collaborazione fra gli Enti locali. In tale atto non compare alcuna menzione dell’Associazione TILT, né avrebbe potuto esserci, trattandosi di un accordo di natura istituzionale. Pertanto è stata rispettata la normativa vigente oltre che garantita la prosecuzione di un servizio pubblico senza alcuna interferenza tra ruolo politico e attività associative di congiunti.

Il contributo è stato stanziato da determina dirigenziale e si tratta di un atto che impegna materialmente la spesa e attesta la regolarità tecnica, ed è per sua natura indipendente dalla figura dell’Assessore.