Comune e AOU in merito al parcheggio a servizio del Centro Oncologico Modenese

Per sistemare il parcheggio a servizio del Centro Oncologico Modenese non serve nessuna autorizzazione del Comune che non è proprietario dell’area, ma è naturalmente in contatto e in relazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria per affrontare in modo organico tutte le questioni relative ai parcheggi ospedalieri.

Riunioni recenti si sono tenute tra la direzione amministrativa dell’AOU e la Giunta, vicesindaca Francesca Maletti con l’assessora Carla Ferrari e tecnici comunali. Nel frattempo l’azienda sta provvedendo alla sistemazione del parcheggio a servizio del COM che è classificato come area verde e non può quindi essere sigillato.

La precisazione è necessaria dopo le affermazioni del presidente dell’associazione Angela Serra che nei giorni scorsi ha scritto all’assessorato ai Lavori Pubblici ricevendo a strettissimo giro la disponibilità di un incontro allargato all’AOU.

Inoltre l’Amministrazione comunale ritiene necessario fornire un’ulteriore precisazione sul sostegno alle attività del “taxi amico” nel quale è impegnata la vicesindaca Maletti che sta lavorando per trovare modalità di contributo all’associazione. Anche su questo punto le affermazioni del presidente dell’associazione, diffuse a mezzo stampa, sono poco precise vista una recente riunione alla quale hanno partecipato anche volontari della stessa associazione Angela Serra.

Così l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

In merito alle segnalazioni relative alle condizioni del parcheggio a servizio del Centro Oncologico Modenese (COM), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ringrazia Associazione Angela Serra per l’attenzione e la proposta avanzata, che testimonia una sensibilità condivisa verso i bisogni dei pazienti. L’Azienda è consapevole delle criticità evidenziate che rappresentano da tempo un elemento di criticità per i pazienti e i loro familiari, in particolare per coloro che presentano problemi di mobilità.

Negli anni sono stati effettuati interventi periodici di manutenzione dell’area, che tuttavia non possono essere risolutivi rispetto a una problematica più ampia e strutturale. Il tema, infatti, non è di natura economica, ma riguarda la disponibilità e l’individuazione di spazi adeguati da destinare stabilmente a parcheggio; l’area che oggi viene impropriamente identificata come “Parcheggio COM” è in realtà un’area classificata come area verde e pertanto non può essere sottoposta a lavori di sigillazione della superficie.

Per questo, l’Azienda sta lavorando con il Comune di Modena per una soluzione strutturale. Parallelamente, sono in corso analisi tecniche per verificare la possibilità di recuperare e destinare a parcheggio ulteriori aree limitrofe al COM, oggi non utilizzate o non pienamente valorizzate per funzioni sanitarie, con l’obiettivo di incrementare i posti disponibili per i pazienti.

Nel breve periodo, si sta inoltre valutando la possibilità di individuare e riqualificare una porzione dell’area esistente, migliorandone le condizioni e destinandola prioritariamente ai pazienti, così da garantire maggiore accessibilità e una manutenzione più efficace e continuativa. Peraltro, è già in programma a breve l’intervento periodico di manutenzione dell’area.

La complessità del tema, conclude l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, richiede un approccio integrato e condiviso tra tutti i soggetti coinvolti. Per questo c’è un impegno concreto per individuare, nel più breve tempo possibile, interventi concreti e progressivi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area. All’interno di questo processo, il sostegno da parte di Angela Serra e di altre eventuali realtà associative rappresenta un valore importante e potrà essere oggetto di approfondimento nell’ambito del percorso di definizione delle soluzioni più efficaci e sostenibili.