Nidi d’infanzia formiginesi e servizi integrativi: domande online dall’8 al 24 aprile

Apriranno mercoledì 8 aprile le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia di Formigine (nidi e Centro per bambini e famiglie) per l’anno educativo 2026/2027. Le famiglie dei bambini nati nel 2024, 2025 e 2026 hanno già ricevuto a casa la lettera informativa inviata dal Comune con i dettagli su tempi, modalità di accesso e requisiti. Per accompagnare i genitori in questa scelta, l’Amministrazione ha organizzato un calendario di open day.

Dopo il primo appuntamento al nido Colibrì, le visite proseguiranno il 20 marzo al Mago di Oz (Formigine), il 21 marzo alla scuola Maria Ausiliatrice (Formigine) e il 24 marzo all’Alice (Corlo) e Don Franchini (Magreta). Ad aprile le porte si apriranno il giorno 9 per il Don Zeno (Colombaro), il Momo 2 (Casinalbo), il Peter Pan (Formigine) e ancora il Don Franchini; seguiranno il 13 e 16 aprile il Grillo Parlante (Formigine) e Le Farfalle (Formigine), per chiudere il 18 aprile con il Barbolini (Formigine) e il Momo 1 (Casinalbo). Per chi desidera una prima panoramica, sul sito istituzionale è disponibile un video descrittivo delle strutture insieme all’agenda completa degli appuntamenti. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale del Comune di Formigine, accedendo con SPID o CIE. L’offerta dei nidi prevede diverse opzioni, dal tempo pieno al part-time, con la possibilità di attivare il prolungamento orario pomeridiano in quasi tutti i poli. Accanto ai nidi, il Centro per bambini e famiglie si conferma un’importante risorsa di socialità per i piccoli che non frequentano il nido, offrendo turni flessibili e occasioni di confronto tra adulti e gioco per i bambini.

Dichiara il Vicesindaco con delega alle Politiche Scolastiche ed educative Marco Casolari: “Continua il nostro impegno progettuale per garantire a tutte le famiglie l’opportunità di accedere al nido, consapevoli del valore educativo e sociale che questo servizio rappresenta per la nostra comunità. Qualificare i servizi per l’infanzia significa offrire spazi capaci di rispondere ai bisogni profondi dei bambini, creando un’alleanza educativa solida con le famiglie. Il nostro obiettivo è generare valore pubblico creando nidi flessibili, in grado di evolversi e di offrire un’organizzazione che non imponga regole rigide, ma condivida pratiche educative ed emotive efficaci. Oggi l’offerta totale sul territorio di Formigine è di 388 posti (oltre 40 in più rispetto a inizio legislatura), frutto di un sistema integrato che comprende strutture comunali a gestione diretta o in concessione, nidi privati convenzionati e nidi privati autorizzati. Di questa dotazione complessiva, 73 posti sono gestiti privatamente al di fuori della graduatoria comunale: una risposta capillare che mira a soddisfare le richieste dei nostri cittadini attraverso una rete solida e di qualità”.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Formigine o contattare direttamente il Servizio Istruzione ai numeri 059 416275 o 059 416170.