Intensificati i servizi di controllo della Polizia di Stato reggiana: i risultati operativi dell’ultima settimana

oProsegue senza sosta l’attività di prevenzione della Polizia di Stato di Reggio Emilia, e nello specifico della Squadra Volanti, con l’obiettivo di assicurare un più alto standard di sicurezza e restituire ai cittadini reggiani determinate zone della città a più alto rischio degrado soprattutto per quanto riguarda la stazione “Storica” di Reggio Emilia e le zone limitrofe.

Tra la settimana scorsa e l’inizio di quella attuale, infatti, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura reggiana hanno effettuato ben 95 interventi, alcuni su iniziativa ed altri collegati a segnalazioni effettuate direttamente dai cittadini e pervenute alla Sala Operativa, che hanno portato all’arresto di due soggetti e al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di ben 22 persone.

Nello stesso periodo di riferimento, inoltre, sempre nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio fortemente voluti dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, sono state controllate nr. 978 persone, nr. 243 veicoli, nonché effettuati controlli specifici a nr. 21 esercizi commerciali tra cui bar, centri scommesse e sala giochi.

Inoltre, sempre relativamente all’ultimo periodo, il Questore della Provincia di Reggio Emilia, per il tramite dell’ufficio preposto, ovvero la Divisione Anticrimine della Questura reggiana, ha adottato ben 17 provvedimenti amministrativi relativi alle misure di prevenzione di cui nr. 5 “Avvisi Orali”, nr. 6 “Fogli di Via Obbligatori”, nr. 2 Dacur (Daspo Urbano) e nr. 4 “Daspo Willy”.

Nei prossimi giorni sono già stati predisposti dalla Questura di Reggio Emilia ulteriori servizi specifici di controllo del territorio, anche nelle fasce orarie serali e notturne, alcuni anche interforze e con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Occidentale, con lo scopo di prevenire il verificarsi di spiacevoli episodi criminalità soprattutto in determinate zone della città.