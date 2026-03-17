Accreditamento ANVUR: valutazione massima per l’Università di Bologna

L’Università di Bologna ottiene la massima valutazione nel sistema nazionale di assicurazione della qualità coordinato da ANVUR.

Nella relazione preliminare restituita all’Ateneo al termine della visita istituzionale svolta dal Panel degli Esperti della Valutazione (CEV) nel novembre 2025, 21 dei 23 Punti di Attenzione previsti dal modello AVA3 risultano “pienamente soddisfacenti”, mentre i restanti due sono valutati “soddisfacenti”, collocando l’Ateneo nella fascia più alta della valutazione complessiva.

La visita ANVUR è uno dei momenti più rilevanti del sistema nazionale di valutazione delle università e ha lo scopo di verificare l’efficacia dei sistemi di assicurazione della qualità e la capacità degli atenei di perseguire un miglioramento continuo delle proprie attività.

La valutazione riguarda l’insieme delle missioni universitarie: didattica, ricerca, terza missione e impatto sociale, nonché il sistema di governo e di assicurazione della qualità.

La relazione evidenzia in particolare diversi elementi di forza del modello dell’Alma Mater:

una visione strategica chiara e condivisa, declinata nel Piano Strategico di Ateneo e integrata nei sistemi di programmazione e bilancio;

un sistema avanzato di monitoraggio e gestione dei dati, supportato dal Data Warehouse di Ateneo;

una forte capacità di attrazione di studenti e ricercatori, con una significativa presenza di studenti provenienti da fuori regione e dall’estero;

un sistema integrato di assicurazione della qualità, fondato sulla collaborazione tra Nucleo di Valutazione, Presidio della Qualità e strutture accademiche;

un modello di governance che valorizza la dimensione Multicampus e il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni.

La valutazione riconosce inoltre la coerenza tra pianificazione strategica, gestione della performance e allocazione delle risorse, elemento centrale del modello di governo dell’Ateneo.

L’Ateneo resta ora in attesa della certificazione finale del Ministero dell’Università e della Ricerca, che conclude formalmente il procedimento di accreditamento periodico sulla base delle valutazioni espresse da ANVUR.

Nell’ambito della procedura di accreditamento, sono stati valutati dall’ANVUR 5 Dipartimenti: Beni Culturali; Fisica e Astronomia “Augusto Righi”; Informatica – Scienza e Ingegneria; Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali; Scienze Politiche e Sociali; 17 Corsi di Studio: Beni Archeologici, Artistici e del Paesaggio: Storia, Tutela e Valorizzazione (LM-2 & LM-89, sede Ravenna); Astrophysics And Cosmology (LM-58, sede Bologna); Informatica (L-31, sede Bologna); Scienze e Gestione della Natura (LM-60, sede Bologna); Scienze Politiche, Sociali e Internazionali (L-36, sede Bologna); Chimica (LM-54, sede Bologna); Dams – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3, sede Bologna); Farmacia (LM-13, sede Bologna); Filosofia (L-5, sede Bologna); Electric Vehicle Engineering (LM-28, sede Bologna); Lingue, Mercati e Culture dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (L-11, sede Bologna); Economia e Commercio (L-18, sede Forlì); Fisioterapia – Abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista (L/SNT2, sede Bologna); Educatore Sociale e Culturale (L-19, sede Bologna); Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69, sede Bologna); Medicina e Chirurgia (LM-41, sede Bologna); Medicine And Surgery (LM-41, sede Bologna); 5 Corsi di Dottorato di Ricerca: Beni culturali e ambientali; Astrofisica; Computer science and engineering; Scienze della terra, della vita e dell’ambiente; Political and social sciences.