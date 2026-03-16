Maranello, incontro pubblico sulla riforma della giustizia: confronto aperto al Mabic

Un confronto pubblico sulla riforma della giustizia è in programma domani, 17 marzo, alle ore 20.30, presso il Mabic – Biblioteca di Maranello. L’iniziativa è promossa da Fratelli d’Italia Maranello e vede la partecipazione di Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò.

Nel corso della serata verranno illustrate le ragioni del “sì” alla riforma, con un approfondimento sui contenuti del provvedimento e sulle principali novità previste. L’incontro sarà anche un’occasione di dibattito e confronto con chi sostiene posizioni diverse sul tema.

L’obiettivo dell’appuntamento è offrire ai cittadini un momento di informazione e discussione pubblica partendo dal testo della riforma, per analizzarne i contenuti e le possibili ricadute sul sistema giudiziario.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità per partecipare a un confronto diretto su una riforma che riguarda da vicino il funzionamento della giustizia e delle istituzioni.

L’appuntamento è quindi fissato per domani alle 20.30 al Mabic di Maranello.