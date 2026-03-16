Lo smartphone senza segreti: proseguono i corsi gratuiti di facilitazione digitale

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, nell’ambito del programma Punto Digitale Facile finanziato dall’Unione Europea con i fondi NextGenerationEU, organizza una serie di incontri gratuiti dedicati a tutti i cittadini che vogliono sentirsi più a loro agio con la tecnologia.

Di cosa si parla

Il tema è concreto e vicino alla vita di tutti i giorni: le principali app dello smartphone e come condividere foto e video in modo veloce ed efficiente. Nessuna complicazione: solo pratica, semplicità e tanta pazienza da parte dei facilitatori.

L’unico requisito? Portare il proprio smartphone.

Quando e dove

Gli appuntamenti sono quattro, distribuiti nel territorio:

Lunedì 24 marzo, ore 9.30–11.30 Sala del Consiglio, Piazza 29 Maggio – Concordia sulla Secchia

Lunedì 24 marzo, ore 9.30–11.30 Biblioteca G. Pederiali, Viale della Rinascita 6 – Finale Emilia

Martedì 25 marzo, ore 9.30–11.30 Sala Consiglio, Via Pace – San Prospero

Mercoledì 26 marzo, ore 15.00–17.00 Municipio, Via Baracca 11 – Camposanto

Come iscriversi

Per informazioni e prenotazioni contattare 0535/621466

I posti sono limitati