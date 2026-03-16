Lo smartphone senza segreti: proseguono i corsi gratuiti di facilitazione digitale

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, nell’ambito del programma Punto Digitale Facile finanziato dall’Unione Europea con i fondi NextGenerationEU, organizza una serie di incontri gratuiti dedicati a tutti i cittadini che vogliono sentirsi più a loro agio con la tecnologia.
Di cosa si parla
Il tema è concreto e vicino alla vita di tutti i giorni: le principali app dello smartphone e come condividere foto e video in modo veloce ed efficiente. Nessuna complicazione: solo pratica, semplicità e tanta pazienza da parte dei facilitatori.
L’unico requisito? Portare il proprio smartphone.
Quando e dove
Gli appuntamenti sono quattro, distribuiti nel territorio:
- Lunedì 24 marzo, ore 9.30–11.30 Sala del Consiglio, Piazza 29 Maggio – Concordia sulla Secchia
- Lunedì 24 marzo, ore 9.30–11.30 Biblioteca G. Pederiali, Viale della Rinascita 6 – Finale Emilia
- Martedì 25 marzo, ore 9.30–11.30 Sala Consiglio, Via Pace – San Prospero
- Mercoledì 26 marzo, ore 15.00–17.00 Municipio, Via Baracca 11 – Camposanto
Come iscriversi
Per informazioni e prenotazioni contattare 0535/621466
I posti sono limitati