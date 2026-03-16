Incontro pubblico sul Referendum a Castelfranco Emilia

Un momento di confronto pubblico dedicato al referendum costituzionale sulla giustizia, un tema centrale per il funzionamento delle istituzioni e per il futuro del Paese. Il Comune di Castelfranco Emilia ha organizzato per mercoledì 18 marzo alle ore 18.30 presso la Sala Gabriella Degli Esposti della Biblioteca comunale di Castelfranco Emilia un’occasione di confronto tra i sostenitori del sì e quelli del no.

A sostegno del sì parteciperanno l’Avv. Roberto Mariani, Presidente ordine degli avvocati di Modena, e il Dott. Giuseppe Visone, Sostituto Procuratore DDA di Napoli; per il no, invece, il Dott. Giuseppe Amara, Magistrato Procura di Modena, e l’Avv. penalista Cosimo Zaccaria, Ordine degli Avvocati di Modena. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini interessati a partecipare e a conoscere più da vicino i temi del referendum costituzionale. L’ingresso è libero.

«Crediamo sia importante offrire ai cittadini occasioni di confronto e approfondimento su temi che riguardano direttamente la nostra democrazia e il funzionamento delle istituzioni – commenta il sindaco, Giovanni Gargano -. Il referendum costituzionale sulla giustizia è una scelta che avrà conseguenze rilevanti per il futuro del Paese e per questo è fondamentale che ognuno possa formarsi un’opinione consapevole».