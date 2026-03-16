Frontale tra auto a Baiso: due feriti gravi

Due uomini sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto oggi poco dopo le 17:00 sulla SP 98 – Fondovalle Tresinaro a Baiso, in località Sasso Grosso. Si è trattato di un violento scontro frontale tra due autovetture. Gravemente feriti, i due conducenti sono stati elitrasportati rispettivamente all’ospedale di Parma e a quello di Baggiovara. Sul posto i Vigili del fuoco da Castelnovo Monti e Reggio Emilia, i sanitari inviati dal 118 e la Polizia locale Unione Tresinaro Secchia.