Formigine, nuovi danneggiamenti ai manifesti del NO

A Formigine si sono verificati nuovi danneggiamenti ai manifesti del NO al referendum affissi nelle frazioni di Corlo e Magreta, dopo episodi analoghi già segnalati nei giorni scorsi.

Un fatto che il MoVimento 5 Stelle Formigine definisce “grave e inaccettabile, perché colpisce la libertà di espressione e il diritto dei cittadini a informarsi”.

“Non è una bravata e non è folklore politico. È vandalismo”, si legge nella nota diffusa dal gruppo. “In democrazia le idee si contrastano con altre idee, con gli argomenti e con il confronto, non facendo sparire i manifesti degli altri”.

Il MoVimento 5 Stelle Formigine sottolinea come il ripetersi di questi episodi non possa essere liquidato come un gesto isolato, ma rappresenti un segnale preoccupante di intolleranza politica. Da qui l’appello al rispetto del pluralismo, degli spazi di affissione e del lavoro degli attivisti impegnati nella campagna referendaria.

“Continueremo comunque a portare avanti la campagna per il NO con determinazione e massimo rispetto delle regole democratiche”, conclude la nota, che invita tutte le forze politiche e i cittadini a condannare senza ambiguità quanto accaduto.