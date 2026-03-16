Domenica scorsa a Colombaro la terza tappa del campionato di Brazilian Jiu Jitsu targato XFC ASI

Domenica scorsa a Colombaro di Formigine, presso la palestra Ballestrazzi, i Guerrieri del Tiepido hanno organizzato la terza tappa del campionato di Brazilian Jiu Jitsu targato XFC ASI. La gara ha visto 70 lotte in scaletta, con un centinaio di atleti provenienti da Toscana, Veneto, Lombardia e ovviamente Emilia-Romagna.

Il team di Castelnuovo ha incassato ben 27 medaglie: 8 ori, 12 argenti e 7 bronzi, numeri che hanno permesso al team di conquistare la prima piazza nella sfida a squadre.

Un grande ringraziamento va a tutti gli atleti che hanno permesso questo, partendo dalla divisione del Kudo Parma, che si aggrega al team nelle competizioni con Gabriele Bruni, Alex Radovanovic, Tarangelo Leandro, Salvatore Dal Basso e Lorenzo Minari; il gruppo di Castelnuovo Rangone con Damiano Guadagno, Christian Malferrari, Alessandro Po’, Dariuz Bielawa e Gabriele Bursi; e a due ragazzi dall’Appennino bolognese, da Lizzano Belvedere, Fabio Carrà e Daniel La Cascia, fan di Damiano Guadagno, che si allenano con lui una volta al mese, poi online si mantengono in contatto per il programma allenamenti: un modo moderno e alternativo quando la passione supera le distanze.