L’edizione 2026 del festival itinerante Crossroads farà tappa a Modena in tre occasioni, in rapida successione tra fine marzo e i primi di aprile. Il primo dei concerti in programma si terrà alla Tenda venerdì 20 marzo alle ore 21:30. Sul palco saliranno il trombettista Fabrizio Bosso e il Quartetto Saxofollia (ovvero Fabrizio Benevelli al sax soprano, Lorenzo Simoni al sax alto, Marco Ferri al sax tenore e Giovanni Contri al sax baritono).

Il Quartetto Saxofollia è una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia (primo premio in otto concorsi nazionali e internazionali). Dal 1993 il quartetto svolge un’intensa attività concertistica e discografica, mentre i suoi componenti collaborano con prestigiose orchestre sinfoniche (La Fenice di Venezia, Carlo Felice di Genova, Filarmonica della Scala di Milano, Arena di Verona, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna).

La spiccata versatilità della formazione si manifesta nella continua voglia di esplorare nuovi orizzonti musicali: i differenti progetti che il gruppo porta sul palco ne sono la migliore espressione. Saxofollia affronta con maestria e disinvoltura sia repertori di tipo classico, come quello barocco e operistico, che programmi di stampo jazzistico, spaziando dallo swing al bebop fino al jazz dei giorni nostri.

Perfettamente rappresentativo di questa versatilità è il sodalizio musicale con Fabrizio Bosso: la più brillante tromba del jazz italiano incastonata tra quattro sax. I celebri virtuosismi di Bosso, sempre profondamente legati al discorso musicale, aggiungono un tocco sfavillante alla già notevole duttilità sonora del quartetto di sassofoni, in grado di passare rapidamente dai timbri vellutati della musica classica alla pronuncia più graffiante del jazz. Il repertorio spazia da autori jazzisticamente fondamentali come Thelonious Monk, Quincy Jones, Dizzie Gillespie, Benny Golson al choro brasiliano e il jazz europeo (Richard Galliano).

Biglietti: prezzo intero euro 12; ridotto 10.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it – website: www.crossroads-it.org – www.jazznetwork.it

Prevendite: Modena: La Tenda, Viale Monte Kosica 95/S. Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it. Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.