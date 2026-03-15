Il Bologna passa al Mapei: decide Dallinga dopo sei minuti. Sassuolo generoso ma senza gol

Derby emiliano amaro per il Sassuolo che cade di misura al Mapei Stadium davanti a 13.403 spettatori. Nella 29ª giornata di Serie A Enilive i neroverdi vengono battuti 1-0 dal Bologna, che trova il vantaggio dopo appena sei minuti con Dallinga e poi difende il risultato con ordine. Una gara combattuta e sentita, anche per la classifica: le due squadre arrivavano alla sfida separate da un solo punto.

Il Sassuolo di Fabio Grosso si presenta con il classico 4-3-3 e i suoi titolari: Muric tra i pali; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e U. Garcia in difesa; Thorstvedt, Matic e Koné in mezzo; tridente offensivo formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté. Dirige l’incontro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Avvio shock: Dallinga colpisce subito

Il Bologna parte con grande aggressività. Al 3’ Cambiaghi prova la conclusione da fuori ma non inquadra la porta. Il Sassuolo tenta di reagire subito con una ripartenza orchestrata da Laurienté e Pinamonti, ma il cross della punta neroverde è fuori misura.

Al 6’ arriva l’episodio che decide il match: azione sviluppata sulla sinistra, conclusione di Odgaard respinta e palla che arriva a Dallinga. L’attaccante rossoblù, spalle alla porta, controlla e si gira trovando l’angolino alle spalle di Muric. Per il Sassuolo è già il nono gol incassato nei primi quindici minuti di gioco in questo campionato.

La reazione neroverde

Il Sassuolo non si scompone e al 7’ sfiora immediatamente il pareggio: Thorstvedt serve Pinamonti che, tutto solo in area dopo uno scivolone di Lucumi, calcia di prima intenzione ma Skorupski compie un grande intervento salvando il risultato.

La partita resta vivace. Al 15’ Orsolini prova il mancino sul primo palo dopo un cambio di gioco di Cambiaghi, senza trovare precisione. Poco dopo è ancora Cambiaghi protagonista con una serpentina centrale e un destro rasoterra dai 20 metri che sfiora il palo alla destra di Muric.

Nel finale di primo tempo il Bologna si rende ancora pericoloso: al 38’ Moro colpisce il palo direttamente su punizione, mentre al 44’ Orsolini svetta di testa su cross di Odgaard ma manda fuori da buona posizione.

Ripresa: Sassuolo all’assalto

Il Bologna riparte forte anche nella ripresa, ma il Sassuolo cresce col passare dei minuti. Grosso prova a cambiare volto alla squadra al 59’, inserendo Volpato e Nzola e passando al 4-2-3-1.

La mossa produce subito un’occasione importante: al 62’ proprio Volpato scambia con Thorstvedt e calcia da posizione defilata, ma Skorupski respinge con il corpo negando il pareggio ai neroverdi.

Il Sassuolo spinge, mentre il Bologna prova a colpire in contropiede. Al 68’ Berardi tenta di servire Nzola in area ma Vitik anticipa con un intervento decisivo. I rossoblù tornano pericolosi all’85’ con Orsolini, che calcia forte sul primo palo trovando la pronta risposta di Muric.

Finale teso

Negli ultimi minuti il Bologna deve stringere i denti anche per un problema fisico del portiere Skorupski, costretto a rimanere in campo nonostante un fastidio muscolare perché i cambi sono esauriti. Dopo sette minuti di recupero, il risultato non cambia.

Il Sassuolo esce dal campo con il rammarico per le occasioni non sfruttate, soprattutto quella di Pinamonti nei primi minuti, mentre il Bologna porta a casa un derby prezioso grazie alla zampata iniziale di Dallinga.

Per i neroverdi resta la prestazione generosa, ma al Mapei Stadium festeggiano i rossoblù. Prossima sfida fuori casa per il Sassuolo contro la Juventus.