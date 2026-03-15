GP Cina: primo podio per Hamilton, buoni punti e tanto spettacolo

La Scuderia Ferrari HP lascia lo Shanghai International Circuit con un altro risultato solido e consistente: il terzo posto di Lewis Hamilton e il quarto di Charles Leclerc, uniti ai piazzamenti della Sprint di ieri, valgono infatti 40 punti complessivi che permettono di consolidare la seconda posizione nel Mondiale Costruttori. Dopo il podio ottenuto da Charles a Melbourne, quello conquistato oggi da Lewis – il primo per lui con la Ferrari – è una conferma del potenziale della SF-26, anche se è chiaro che c’è ancora molto da lavorare per colmare il gap nei confronti di Mercedes. In Cina la squadra ha anche offerto grande spettacolo con Lewis e Charles protagonisti di battaglie intense – con i rivali ma anche tra loro – che hanno animato la gara e catturato l’attenzione del pubblico per lunghi tratti della corsa.

La gara. Allo spegnersi dei semafori ancora una volta le Ferrari sono scattate alla perfezione: Hamilton ha preso il comando davanti a Kimi Antonelli, mentre Leclerc ha scavalcato George Russell per salire al terzo posto. Al decimo giro la gara è stata neutralizzata dalla Safety Car per la vettura di Lance Stroll ferma in pista e così i primi quattro piloti della classifica sono entrati ai box per montare gomme Hard con le quali andare fino alla bandiera a scacchi. Alla ripartenza Lewis è stato subito aggressivo superando Russell e riportandosi in seconda posizione, con Charles altrettanto rapido a scavalcare il pilota della Mercedes che poi, forte di un passo migliore, è riuscito a riportarsi in seconda piazza. A quel punto Hamilton e Leclerc hanno animato la corsa rendendosi protagonisti di un duello serrato ma sempre corretto per il podio che li ha visti scambiarsi la posizione quasi una decina di volte. Alla fine ad avere la meglio è stato Lewis, che ha preceduto Charles sul traguardo di tre secondi e mezzo.

Ora Giappone. Il Mondiale si ferma per una settimana ma tornerà fra 15 giorni per un’altra gara asiatica, il Gran Premio del Giappone sul circuito di Suzuka, un banco di prova impegnativo per piloti e vetture, che permetterà di avere un quadro più completo dei valori in campo.

Lewis Hamilton #44

Grandissime congratulazioni a Kimi (Antonelli), sono davvero felice di poter condividere con lui questo momento e questo podio. Nel complesso è stato un weekend molto positivo per noi: abbiamo imparato tanto e migliorato il modo in cui ottimizziamo il nostro pacchetto. La gara di oggi è stata una delle più divertenti che abbia disputato negli ultimi anni, con battaglie dure ma corrette, soprattutto con Charles. Correre davanti a questo pubblico fantastico l’ha resa ancora più speciale.

Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma siamo sulla strada giusta e sono molto grato a tutti a Maranello, perché ci permettono di continuare a spingere per avvicinarci alla Mercedes nelle prossime settimane.

Charles Leclerc #16

È stata una gara davvero entusiasmante, con tantissimi duelli. Queste nuove vetture sono molto divertenti da guidare: è tutto questione di tattica e gestione dell’energia, e si può giocare con questi aspetti per avere la meglio sugli avversari. Lewis è stato forte per tutto il weekend, quindi non sorprende vederlo in terza posizione: se lo merita. Abbiamo avuto delle belle battaglie e sono sicuro che continueremo a vedere altri bei duelli nel corso della stagione.

Congratulazioni a Kimi (Antonelli) per la sua prima vittoria. È sempre bello vedere emozioni così genuine e oggi ha fatto un lavoro eccezionale, sono molto felice per lui.

Fred Vasseur Team Principal

Nel complesso è stato un weekend positivo e sono felice per Lewis, perché questo primo podio con la Ferrari è qualcosa di importante per lui. Ovviamente siamo ancora piuttosto lontani da Mercedes e dobbiamo lavorare sodo nelle prossime settimane. Stiamo agendo su tutti gli elementi del nostro pacchetto, anche se è un po’ più complicato intervenire sulla power unit dato che al momento è congelata, e così dobbiamo fare progressi in altre aree.

Anche Charles ha avuto un buon fine settimana e il duello tra i nostri due piloti è stato molto emozionante, al punto che a un certo momento ho dovuto controllare il mio battito cardiaco! Mi fido di entrambi e non volevo chiedere loro di congelare le posizioni, perché sarebbe stato ingiusto. Sono professionisti e la battaglia di oggi è stata positiva per la squadra e per lo sport.

Sono anche molto felice per Kimi (Antonelli). Ha disputato un weekend solido dall’inizio alla fine. La prima vittoria è sempre molto difficile da ottenere, ha fatto davvero un ottimo lavoro.